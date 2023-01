الفيفا تفتح تحقيقاً بتصرفات لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال

بعد أقل من شهر على فوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، قرّر "فيفا" فتح إجراءات حول "انتهاكات محتمَلة" لبعض قوانينه، على م أشارت وسائل إعلام.

فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق بتصرفات لاعبي المنتخب الأرجنتيني، خلال احتفالهم بالتتويج بكأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وحقق منتخب الأرجنتين اللقب عقب فوزه على فرنسا في النهائي الذي أقيم على ملعب لوسيل القطري بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بتعادل مثير (3-3).

وقال "فيفا"، في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت: "فتحت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد الدولي، إجراءات بحق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نتيجة انتهاكات محتمَلة للمادة 11 (تصرفات مهينة، وانتهاك لمبادئ اللعب النظيف) والمادة 12 (سوء سلوك اللاعبين ومسؤولي الفريق) من قانون "فيفا" الانضباطي".

وأضاف: "وكذلك المادة 44 من لوائح بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢، فيما يتعلق باللوائح الإعلامية والتسويقية للبطولة، وذلك خلال المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا".

وكشفت شبكة tycsports عن أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقدّم بشكوى ضد نظيره الأرجنتيني بسبب تصرفات لاعبي "التانغو" على أرض الملعب، وفي غرف الملابس. وضمّن الاتحاد الفرنسي أسفه مما وصفه "بالسخرية غير المألوفة" من نجمه كيليان مبابي، وبالتحديد من الحارس إيميليانو مارتينيز.

وحسب الشبكة الأرجنتينية، فإن أكثر ما ضايق الفرنسيين ما حدث في غرفة الملابس، حين طالب الحارس إيميليانو مارتينيز زملاءه بالتوقف عن الاحتفالات قليلاً من أجل الوقوف دقيقة صمت على (روح) مبابي في إشارة إلى خسارته المريرة أمامهم.

ولعب تصرف مارتينيز بعد استلامه جائزة أفضل حارس مرمى في مونديال قطر، دورا بارزا في فتح تحقيق بحق الاتحاد الأرجنتيني. إذ تصرّف حارس مرمى أستون فيلا بطريقة غير مقبولة بعيد استلامه الكأس كما حمل دمية على هيئة مبابي خلال الاحتفالات في الأرجنتين.