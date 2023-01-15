أمم إفريقيا للمحليين: الكاف يحقق حول "تصريحات سياسية" خلال حفل الافتتاح بالجزائر

كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد نددت بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فتح تحقيق في التصريحات المعادية للمغرب، التي عرفها حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" المقامة حاليا بالجزائر.

وقال الاتحاد في بيان له: "وفقا للنظام الأساسي واللوائح الخاصة به ولوائح الفيفا، يجب على الكاف الامتناع عن الانخراط في السياسة والبقاء على الحياد في الأمور ذات الطبيعة السياسية".

وأضاف البيان، "أُطلعت الكونفدرالية الإفريقية على بعض البيانات السياسية الصادرة خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية الجزائر 2022 يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2023 في الجزائر العاصمة"، مردفا أن "هذه البيانات السياسية ليست خاصة بالكاف ولا تعكس وجهة نظره أو رأيه كمنظمة محايدة سياسيا".

وتعهد "الكاف" في بيانه، أنه "سيجري تحقيقات لتحديد ما إذا كانت البيانات والأحداث السياسية لحفل الافتتاح تنتهك النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالكاف والفيفا وإلى أي مدى"، مشيرا إلى أنه "سيقدم تقرير النتائج التي تم التوصل إليها في الوقت المناسب".

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد نددت بالممارسات التي وصفتها على حد تعبيرها ب"الدنيئة والمناورات السخيفة" التي رافقت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، الجمعة الماضي.