فريق برشلونة يتوج بطلًا للسوبر بثلاثية في مرمى ريال مدريد مقابل هدف واحد

واستطاع بنزيما أن يسجل الهدف الوحيد لريال مدريد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء عقب متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء

حقق فريق برشلونة الفوز بكأس السوبر الـ 14 في تاريخه بعد التفوق على ريال مدريد بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم في نهائي البطولة المقامة في السعودية.

وسيطر فريق برشلونة بشكل كامل على بداية المباراة ولم يظهر ريال مدريد بشكل جيد أمام ضغط النادي الكتالوني الذي أجاد استعادة الكرة بسرعة وتشكيل خطورة على مرمى تيبو كورتوا.

وسجل جافي الهدف الأول للنادي الكتالوني، وسريعًا أضاف برشلونة الهدف الثاني عن طريق ليفاندوفسكي نفسه الذي استقبل كرة عرضية أرضية وضعها بسهولة في المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول فريق ريال مدريد أن يعود للمباراة بعدة تبديلات لكن استمرت سيطرة برشلونة إلى أن سجل بيدري الهدف الثالث في الدقيقة الـ 69.

واستطاع بنزيما أن يسجل الهدف الوحيد لريال مدريد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء عقب متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء