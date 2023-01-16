الرئيس التركي يختار صورة سجود لاعبي المنتخب المغربي بمونديال 2022 الأفضل رياضيا في العام

يتم اختيار أفضل صورة في تصويت يشارك فيه العديد من كبار المسؤولين والوزراء والساسة، في مقدمتهم الرئيس أردوغان، إضافة إلى الرياضيين والفنانين وغيرهم

اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صورة للاعبي المنتخب المغربي وهم يسجدون، بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم على حساب المنتخب الإسباني، كأفضل صورة رياضية لعام 2022 تم التقاطها من طرف وكالة "الأناضول"وعنونت الوكالة الصورة بـ "سجدة شكر"، والتقطتها عدسة المصور صالح زكي فضلي أوغلو.

ويتم اختيار أفضل صورة للوكالة التركية الرسمية في العديد من المجالات، في تصويت يشارك فيه العديد من كبار المسؤولين والوزراء والساسة، في مقدمتهم الرئيس أردوغان، إضافة إلى الرياضيين والفنانين وغيرهم.

وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق على الصعيد العربي والإفريقي، بتأهله لنصف نهاية كأس العالم 2022.