بعد تمكنه من تجاوز التحديات والصعوبات: أول كفيف سعودي يحصل على لقب "الفارس الدولي"

فاز بالمركز الأول على المتسابقين المبصرين في سباق قفز الحواجز 40 60- مع الاتحاد السعودي، وتميز الشراري في إتقانه مهارات عدة منها العزف والشعر والنشيد

بعد تمكنه من تجاوز التحديات والصعوبات، أصبح الشاب بدر الشراري أول كفيف سعودي يحصل على لقب "الفارس الدولي" للفروسية، كما حصل على كأس الفروسية والميدالية الذهبية في مسابقات الخيل، وفاز بالمركز الأول على المتسابقين المبصرين في سباق قفز الحواجز 40 60- مع الاتحاد السعودي، وتميز الشراري في إتقانه مهارات عدة منها العزف والشعر والنشيد والفروسية وقفز على الحواجز.

و عاش الشراري كفيفًا، تعلّم لغة برايل خلال مراحل دراسته، وحصل على أول جهاز برايل رقمي له عبر إحدى الجمعيات السعودية التي تدعم أصحاب الإعاقة البصرية، والتي قامت بتشجيعه على الالتحاق بدورة الفروسية ليحصل من خلالها على درع التخرج.

وقال بدر لوكالة "واس" السعودية بمناسبة اليوم العالمي للغة "برايل" الذي يوافق 4 يناير/كانون الثاني من كل عام،إن إعاقته البصرية لم تمنعه من تحقيق حلمه منذ الصغر، مواجهًا كل التحديات بأن يكون خيالًا وفارسًا على جواده الذي يشعره بأنه يطير وفق السحاب عندما يتسابق مع إخوانه المبصرين، واصفًا مشاعره بأنها قمة السعادة بما يحققه من إنجازات في رحلة حياته رغم إعاقته البصرية.

الشراري أنه والكثير من المكفوفين وضعاف البصر يستخدمون جهاز برايل لمساعدتهم في شؤون حياتهم اليومية، مثل تحميل الكتب ومتابعة البرامج، والتعلم عن طريق الإنترنت، كما مكنه من التعامل مع كافة التقنيات الرقمية وساعده في قراءة القرآن، وحجز مواعيده، وتعليمه الجامعي، مشيدًا بدعم جمعية لأجلهم التي تقدم دورًا كبيرًا لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، قال أخصائي الإعلام بجمعية "لأجلهم" السعودية خالد العيد إن "الجمعية تعمل على توفير الكتب وأجهزة برايل للمستفيدين بشكل دوري، والذين يبلغ عددهم قرابة الـ 1000 مستفيد، منهم 50 في المئة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وقد تم توظيف عدد منهم في الجمعية وجهات أخرى"