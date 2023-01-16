"خليجي 25": منتخب العراق يفوز على نظيره القطري ويتأهل للنهائي ويخطو نحو اللقب الرابع

يملك المنتخب العراقي 3 ألقاب حققها خلال 15 مشاركة سابقة في كأس الخليج العربي، جاءت أعوام 1979 و1984 و1988، بينما حققوا المركز الثاني مرتين عامي 1976 و2013.

حقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا على نظيره القطري بـ 1/2 لبحجز أول مقعد في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" المقامة حاليا في البصرة، ليتصدر المجموعة الأولى في البطولة بـ7 نقاط، بعد تعادله مع عمان سلبيا ثم فوزه على السعودية 0/2 واليمن 0/5. وستحدد نتيجة مباراة نصف النهائي الثانية بين عمان والبحرين، من سيواجه العراق في نهائي البطولة الخميس الوشيك.

وخلال المباراة التي جمعت أصحاب الأرض مع قطر ، اليوم الإثنين، في نصف نهائي "خليجي 25"، ضرب أصحاب الأرض بقوة منذ البداية ليسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 19 عبر إبراهيم بايش، بعد ركلة حرة مباشرة حريرية تابعها في الشباك.وجاء الرد القطري سريعا عبر عمرو سراج في الدقيقة 28، مستغلا الخروج الخاطئ لحارس مرمى منتخب العراق، ليودع الكرة في الشباك وسط محاولات بائسة من المدافعين للحاق بها.

وأبى العراقيون ان يلفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة دون تسجيل هدف التقدم من جديد، والذي جاء هذه المرة عبر المخضرم أيمن حسين في الدقيقة 43، بعدما استغل خطأ فادحا من الدفاع القطري وحارس المرمى، وأودع الكرة الشباك. وحافظ أسود الرافدين على النتيجة كما هي طوال الشوط الثاني ليتمكنوا من بلوغ المباراة النهائية، مواصلين حملتهم نحو تحقيق اللقب الرابع في تاريخهم في كأس الخليج العربي.

وكانت آخر مرة تأهل فيها منتخب العراق إلى نهائي كأس الخليج في نسخة 2013 "خليجي 21" التي أقيمت في البحرين، وشهدت تتويج منتخب الإمارات باللقب بعد فوزه في النهائي على أسود الرافدين 2-1 بعد وقت إضافي.

ويملك المنتخب العراقي 3 ألقاب حققها خلال 15 مشاركة سابقة في كأس الخليج العربي، جاءت أعوام 1979 و1984 و1988، بينما حققوا المركز الثاني مرتين عامي 1976 و2013.