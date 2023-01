وصول باريس سان جيرمان إلى السعودية سيجلب 10 ملايين يورو فقط

سيواجه الثنائي الذي خطف أنظار العالم حوله في العقدين الماضيين، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعضهما البعض مرة، الخميس القادم في الرياض، في مباراة كبيرة تجمع فريق باريس سان جيرمان، و نظيره فريق النصر، الذي يجمع أبرز الاعبين السعوديين.

يحضر ليونيل ميسي بطل العالم المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2022، على رأس كتيبة نجوم الفريق الباريسي، لملاقاة رونالدو البرتغالي الذي يقف أمام مرحلة تحدٍّ جديدة في مشواره الرياضي، بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي مطلع العام الحالي.

ويتجدد اللقاء بين النجمين في الرياض بعد أكثر من عامين، حيث كان آخر لقاء لهما وجهاً لوجه منذ 8 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، بعد أن تواجه يوفنتوس الذي لعب له رونالدو ضد برشلونة بقيادة ليونيل ميسي، في ملعب "كامب نو" الشهير، خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وحينها فاز فريق رونالدو بثلاثية نظيفة.

وفي مسيرتهما تاريخياً، التقيا النجمان في 36 مباراة بالمسابقات جميعها، فازت خلالها أندية ميسي في 16 مباراة، بينما فازت أندية رونالدو في 11، مع 9 تعادلات بين الطرفين.

وبحسب لاعب باريس سان جيرمان السابق جيمي ألجيرينو، فإن المباراة بدون أي رهانات رياضية، ستسمح فقط لباريس سان جيرمان "بالتألق أكثر قليلاً في العالم وفي الخليج".

واستؤنفت البطولة الفرنسية قبل أسبوعين فقط بعد استراحة لمدة شهر بسبب كأس العالم، وطلب باريس سان جيرمان تأجيل المباراة ليتمكن من السفر إلى السعودية، وهو الطلب الذي تم قبوله.