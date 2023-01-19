العراق: قتيلان وعشرات الجرحى في تدافع بملعب كرة قدم

يتطلع الكثير من العراقيين إلى هذه المباراة النهائية لكأس الخليج الخامس والعشرين، وهي بطولة يستقبلها العراق على أرضه للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً

سقط قتيلان على الأقل، ناهيك عن عشرات الجرحى جراء حادث تدافع وقع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة في جنوب العراق، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان، كما أفاد مصدران طبي وأمني لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "شخصاً فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة"، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة مساءً (16,00 بتوقيت غرينتش).

وأكّد مصدر في وزارة الداخلية هذه الحصيلة. وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "سبب التدافع قدوم أعداد كبيرة من المشجعين خصوصا الأشخاص الذين لا يمتلكون بطاقة". وأضاف أن المشجعين "تجمهروا منذ الصباح وحاولوا الدخول لمشاهدة المباراة التي بحال فاز فريقهم بها، سيحقق العراق بذلك اللقب الرابع في تاريخه، والأول منذ ما يقارب 35 عاماً.

وكان المنتخب العراقي قد حقق فوزا ثمينا على نظيره القطري بـ 1/2 ليحجز أول مقعد في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" المقامة حاليا في البصرة، ليتصدر المجموعة الأولى في البطولة بـ7 نقاط، بعد تعادله مع عمان سلبيا ثم فوزه على السعودية 0/2 واليمن 0/5. وستحدد نتيجة مباراة نصف النهائي الثانية بين عمان والبحرين، من سيواجه العراق في نهائي البطولة الخميس الوشيك.

وأفاد مصور في فرانس برس متواجد داخل الملعب عن سماع أصوات سيارات إسعاف جاءت لتقلّ جرحى هذا الحادث، مضيفاً أن بوابات الدخول إلى الملعب كانت مغلقة عند وقوع التدافع. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تجمّع الآلاف من الأشخاص في محيط الملعب.

AHMAD AL-RUBAYE / AFP تم إحضار مشجعي كرة القدم المصابين إلى منطقة الطوارئ في استاد البصرة الدولي بعد تدافع قبل المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بين العراق وعمان ، في 19 يناير 2023 في البصرة

ويتطلع الكثير من العراقيين إلى هذه المباراة النهائية لكأس الخليج الخامس والعشرين، وهي بطولة يستقبلها العراق على أرضه للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، مرّ خلالها بالعديد من الحروب والنزاعات.

لكن مشاكل في التنظيم ظهرت منذ افتتاح البطولة قبل أسبوعين، حيث لم يتمكن آلاف المشجعين من حاملي البطاقات وصحافيون، من الدخول إلى الملعب. وتضمّ البطولة 8 دول، هي العراق والكويت وعمان والسعودية والبحرين وقطر واليمن والإمارات.