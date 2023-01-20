المنتخب العراقي بطلا لكأس خليجي 25 للمرة الرابعة بعد فوزه على سلطنة عمان2/3

العراق يفوز على عُمان ويحرز كأس الخليج

أحرز المنتخب العراقي اليوم الخميس، لقب "كأس الخليج العربي 25"، عقب فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة النهائية التي احتضنها ملعب البصرة الدولي.

وسجل هدف العراق الأول، اللاعب إبراهيم بايش، في الدقيقة 24. وضيع لاعب عمان جميل سليم اليحمدي فرصة تعديل النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 82. لكن ضربة جزاء ثانية في الوقت البدل الضائع (د96)، ترجمها صلاح اليحيائي إلى هدف، مما جعل المنتخبان يمرّان إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل المنتخب العراقي هدف التقدم من أقدام أمجد عطوان (د116)، قبل أن يعدل عمر المالكي النتيجة لعمان في الدقيقة 119. وفي الوقت البدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، حسم منتخب العراق "المباراة المجنونة" وسجل الهدف الثالث بواسطة مناف يونس (د122).

وقطع المنتخبان رحلة قصيرة ناجحة في "خليجي 25"، حيث لعب كل منهما 4 مباريات حتى الوصول إلى النهائي، لم يعرفا خلالها طعم الخسارة.

وكانت المباراة النهائية عرضة للتأجيل، الخميس، بعد وفاة مشجع على الأقل وإصابة العشرات بسبب التدافع بمحيط ملعب البصرة.