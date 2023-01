تقرير: نادي برشلونة مهتم بشراء اللاعب الإسرائيلي اوسكار غلوخ

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة مهتم بشراء لاعب هجوم مكابي تل أبيب الإسرائيلي اوسكار غلوخ (18 عاما)، يأتي التقرير على خلفية الأنباء بأن "ريد بل سالزبورغ" النمساوي يميل لشراء اللاعب الإسرائيلي.

