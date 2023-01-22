تقرير: نادي برشلونة مهتم بشراء اللاعب الإسرائيلي اوسكار غلوخ

اللاعب الإسرائيلي ذي الـ18 عاما يلعب في صفوف فريق مكابي تل أبيب

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة مهتم بشراء لاعب هجوم مكابي تل أبيب الإسرائيلي اوسكار غلوخ (18 عاما)، يأتي التقرير على خلفية الأنباء بأن "ريد بل سالزبورغ" النمساوي يميل لشراء اللاعب الإسرائيلي.

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في عقد غلوخ مع مكابي تل أبيب يوجد بند دفع مبلغ خروج بقيمة 7 ملايين يورو والذي كان الفريق النمساوي ينوي دفعه، للتعاقد معه. مع ذلك، بحسب التقرير، ينوي برشلونه ابرام الصفقة فقط في الصيف . وذكر الموقع "في النادي مقتنعين أن اللاعب يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة مستقبلا" وأضاف "في برشلونه راقبوا غلوخ جيدا خلال الموسم الماضي، حيث أن يوردي كارويف أكبر مشجع له".

وبحسب موقع "واينت" تحدث غلوخ أمام أصدقاءه حول انتقاله المتوقع الى الفريق النمساوي ريد بل سالزبورغ ، وقال "مباراتي ضد مكابي حيفا هي على ما يبدو ستكون الأخيره لي في النادي".

وراقب غلوخ عدد من النوادي الاوروبية من بينها بشكتاش وفاينورد وأياكس وأودينيزي، لكن النادي الذي بادر الى استحواذه هي زلسبورغ والمعروفة بأنها مجموعة تعمل على تطوير المواهب، والتي منها يمكن القيام بإنطلاقه إلى أعلى المستويات.

وكان غلوخ اتفق مع مكابي تل أبيب على تمديد عقده حتى نهاية تشرين أول/ أكتوبر وإنه في حال حصل على عرض من النادي الاوروبي والتي تساعده على التطور، يمكنه المغادرة مقابل 7 ملايين يورو، وهو المبلغ الذي سيدفعه النادي النمساوي. ومن المتوقع أن يوقع جلوغ على عقد لمدة أربع سنوات، وسيحصل على 600 ألف يورو عن كل موسم، ومع المنح المختلفة يمكن للمبلغ أن يصل الى مليون يورو للموسم.