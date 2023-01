تتويج اللاعب المغربي أشرف حكيمي أفضل رياضي عربي

توج اللاعب المغربي أشرف حكيمي، أمس السبت، بجائزة أفضل رياضي عربي، ضمن تظاهرة "جوي أواردز" في دورة سنة 2023 المنعقدة بالسعودية.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أمس السبت بالسعودية، عن "فوز أشرف حكيمي ضمن فئة الرياضي المفضل عربيا بتصويت الجمهور"، مشيرا إلى أن "حكيمي يستحق ذلك عن جدارة".

وفي نفس السياق، أعرب الدولي المغربي ونجم المنتخب الوطني بمونديال قطر، عن "سعادته الكبيرة بتواجده في بلد خاص وعزيز على قلبه". وتقدم في كلمة على هامش تتويجه بالجائزة، بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على دعوته ووالدته، التي تدعمه في مساره، مضيفا أنه "يحس بالفخر والحب الذي يصله من الجمهور". كما تقدم بالشكر لفريقه باريس سان جيرمان ولوطنه المغرب.

ويذكر أن حكيمي خطف الأنظار لحظة صعوده لاستلام درع التتويج، حيث اصطحب معه والدته، التي تألقت بدورها بالجلباب المغربي في تظاهرة هي الكبرى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تحتفي بالمشاهير من مختلف المجالات.

وكانت قد استقبلت مدينة القصر الكبير (شمال المغرب) الاعب أشرف حكيمي، وسط حضور جماهيري مكثف، وجرى إطلاق أسمه على أحد ملاعب كرة القدم بالمدينة، التي تنحدر منها والدته.