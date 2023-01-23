كريستيانو رونالدو يعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول مع نادي النصر السعودي

قال كريستيانو رونالدو في تدوينة عبر صفحته على موقع إنستغرام: "المباراة الأولى، الفوز الأول. أحسنتم يا شباب. شكرا لجميع الجماهير على الدعم الرائع"

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق الفوز الأول مع نادي النصر السعودي في دوري روشن، ووجه شكره للجماهير على الدعم.

وقال كريستيانو رونالدو في تدوينة عبر صفحته على موقع إنستغرام: "المباراة الأولى، الفوز الأول. أحسنتم يا شباب. شكرا لجميع الجماهير على الدعم الرائع"، كما شارك متابعيه صورا من مباراته الأولى في الدوري السعودي، والتي لم ينجح فيها بتسجيل أول أهدافه في البطولة.

وفاز النصر على الاتفاق 1-0 في المباراة التي لُعبت مساء أمس الأحد على أرضية ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف المباراة الدقيقة 31، ليُعزز "العالمي" صدارته للدوري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الغريم التقليدي الهلال مع مباراة أقل للنصر.

وكان المتحدث باسم نادي النصر السعودي قد كشف عن نجمه كريستيانو رونالدو إلى جماهيره، في ملعب مرسول بارك"

وكان قد رونالدو أعرب عن حماسه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، بعد توقيعه عقدا مع النصر يمتد حتى عام 2025.