أولمبياد 2024: رئيسة بلدية باريس تؤيد مشاركة الروس والبيلاروس وبريطانيا تعارض

اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت الأربعاء ان عودة الرياضيين الروس للمشاركة في أولمبياد باريس يجب "استكشافها بشكل أكبر

قالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الخميس إنها تؤيد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس 2024، في حين أعربت الحكومة البريطانية عن معارضتها لهذا القرار.

وسبق أن دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منع الرياضيين الروس من المشاركة في الأولمبياد، وذلك مع مضي 11 شهرًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

أما اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت الأربعاء ان عودة الرياضيين الروس للمشاركة في أولمبياد باريس يجب "استكشافها بشكل أكبر.. في ظل ظروف صارمة".

وقالت هيدالغو لقناة فرانس 2 "أعتقد أنها لحظة رياضية ولا ينبغي لنا أن نحرم الرياضيين من المنافسة. لكنني أعتقد وما أدافع عنه، كما هي الحال بالنسبة لجزء كبير من عالم الرياضة، هو ألا يشارك وفد تحت الراية الروسية"، بل أن ينافسوا "تحت علم محايد".

وتابعت الزعيمة الاشتراكية "آمل أن تكون الحرب في أوكرانيا وراءنا بحلول الوقت الذي نستضيف فيه أولمبياد باريس ... بعد كوفيد، وبعد كل شيء مررنا به، هناك حاجة حقيقية للعمل معًا من خلال الرياضة".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء "لا ينبغي منع أي رياضي من المنافسة فقط بسبب جواز سفره. لذا ينبغي استكشاف مسار لمشاركة الرياضيين في المنافسات في ظل ظروف صارمة".

لم يلق ذلك استحسانًا لدى بريطانيا وأعلنت وزيرة الثقافة ميشيل دونيلن أن اللجنة الدولية في "عالم بعيد عن واقع الحرب الذي يشعر به الشعب الأوكراني".