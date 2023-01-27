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  • اللاعب الأرجنتيني وبطل العالم دي ماريا ينتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي

اللاعب الأرجنتيني وبطل العالم دي ماريا ينتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي

i24news

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المدافع السعودي # 13 ياسر الشهراني (يسار) يقاتل على الكرة مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني # 11 أنخيل دي ماريا خلال مباراة قطر 2022 في المجموعة الثالثة لكرة القدم بين الأرجنتين والسعودية على ملعب لوسيل في لوسيل شمال الدوحة يوم 22 نوفمبر 2022.
JUAN MABROMATA / AFPالمدافع السعودي # 13 ياسر الشهراني (يسار) يقاتل على الكرة مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني # 11 أنخيل دي ماريا خلال مباراة قطر 2022 في المجموعة الثالثة لكرة القدم بين الأرجنتين والسعودية على ملعب لوسيل في لوسيل شمال الدوحة يوم 22 نوفمبر 2022.

أصبح الدوري السعودي محط أنظار العديد من نجوم كرة القدم بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر

أفادت تقارير إعلامية بأن نادي اتحاد جدة السعودي توصل لاتفاق مع نجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، للعب في صفوفه لمدة موسمين.

FRANCK FIFE / AFP
FRANCK FIFE / AFPمهاجم مارسيليا الفرنسي فلوريان توفين (وسط) يتنافس على الكرة مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني في باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا (إلى اليمين) خلال مباراة كرة القدم الفرنسية في ملعب بارك دي برينس، في باريس يوم 13 سبتمبر 2020.

وكشفت التقارير أن النادي السعودي نجح في إقناع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2022 في أواخر العام الفائت مع منتخب بلاده الأرجنتين، باللعب له لمدة موسمين انطلاقًا من موسم 2023-2024، فيما لم تكشف التقارير قيمة الصفقة في الوقت الذي سينتقل فيه الأرجنتيني بصفقة حرة بعد انتهاء عقده مع النادي الإيطالي.

وأصبح الدوري السعودي محط أنظار العديد من نجوم كرة القدم بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، حيث ارتبطت أسماء كبيرة بالانتقال للدوري على غرار ميسي ومودريتش وسيرخيوراموس. يذكر أنه لم يخرج أي تصريح رسمي من إدارة النادي السعودي حول صفقة أنخيل دي ماريا.

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