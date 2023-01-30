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  • كأس ملك إسبانيا 2023: برشلونة يصطدم بريال مدريد في نصف النهائي

كأس ملك إسبانيا 2023: برشلونة يصطدم بريال مدريد في نصف النهائي

Said Affassi

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لاعب برشلونة ، عبد الصمد الزلزولي ، وفيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد على الكرة خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بين برشلونة وريال مدريد، يوم الأربعاء، 12 يناير / كانون الثاني 2022.
(AP Photo/Hassan Ammar)لاعب برشلونة ، عبد الصمد الزلزولي ، وفيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد على الكرة خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بين برشلونة وريال مدريد، يوم الأربعاء، 12 يناير / كانون الثاني 2022.

تقام مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام مرحلتي ذهاب وإياب على عكس باقي الجولات السابقة التي كانت تقام من مباراة واحدة.

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023، عن موقعة كلاسيكو نارية تجمع بين ريال مدريد وغريمه التاريخي برشلونة، في ما ستكون المبارة الثانية بين أوساسونا وأتلتيك بلباو، ستقام المباراة النهائية بين الفائزين بمواجهتي نصف النهائي يوم 6 مايو/ أيار 2023 على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

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وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد 3-1 في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم 15 يناير/ كانون الثاني الجارى على ملعب “الملك فهد الدولي” بالعاصمة السعودية الرياض.

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وتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا فرق ريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا وأتلتيك بلباو عبر تجاوز أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وفالنسيا على الترتيب في ربع النهائي.

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تقام مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام مرحلتي ذهاب وإياب على عكس باقي الجولات السابقة التي كانت تقام من مباراة واحدة.

مرحلة الذهاب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 2 مارس/ آذار المقبل، على أن تلعب مباراتي الإياب في الفترة بين 5 و6 أبريل/ نيسان

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