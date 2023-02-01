"فيفا" يتحدث عن "حفل افتتاح استثنائي" لكأس العالم للأندية في المغرب

ويتوقع فيفا امتلاء المدرجات وأن تتم دعوة الجماهير للوصول مبكرا، إذ تفتح بوابات الملعب في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن هناك "ترقّب لحفل افتتاح استثنائي" لكأس العالم للأندية الذي ينطلق، الأربعاء، في المغرب.

ويتوقع فيفا امتلاء المدرجات وأن تتم دعوة الجماهير للوصول مبكرا، إذ تفتح بوابات الملعب في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف الاتحاد الدولي "حان وقد انطلاق النسخة 19 من كأس العالم للأندية، إذ يبدأ، الأربعاء، السباق على نيل الجائزة الدولية الأهم في عالم كرة قدم الأندية، وذلك بمشاركة سبعة من أبرز فرق العالم".

وبدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس العالم للأندية في المغرب، وتجمع أولى المواجهات بين الأهلي وأوكلاند سيتي في ملعب إبن بطوطة في مدينة طنجة.

وبحسب الفيفا، يستضيف ملعب إبن بطوطة في مدينة طنجة المباراة الافتتاحية بين وصيف دوري أبطال أفريقيا، الأهلي المصري، وحامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا، أوكلاند سيتي، أمام الآلاف من المتفرجين.

وأوضح الاتحاد أن الأندية المشاركة بالبطولة العالمية هي: الأهلي (مصر)، الهلال (السعودية)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، فلامنغو (البرازيل)، ريال مدريد (إسبانيا)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية)، الوداد (المغرب).

ورغم أن المباراة تنطلق في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، إلا أن الدعوة موجهة للجماهير كي تصل إلى مقاعدها قبل متسع من الوقت – إذ تفتح بوابات الملعب في الخامسة مساء – من أجل الاستمتاع بحفل الافتتاح الباهر الذي سيشمل عدة مفاجآت.