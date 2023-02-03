ريال مدريد يتابع تحقيق الانتصارات قبل مونديال الأندية بالمغرب

قبل مونديال الأندية بالمغرب.. 3 مكاسب تنعش ريال مدريد

قبل أيام قليلة من توجهه إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، قدم ريال مدريد الإسباني عرضا طيبا أمام فالنسيا في الدوري الإسباني وفاز بثنائية نظيفة في لقاء شهد عدة مكاسب تدعمه في مشاركته المرتقبة بالمونديال.

ريال مدريد يستعد لمواجهة الأهلي المصري أو سياتل ساوندرز الأميركي، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثا عن اللقب الرابع في سجله بالبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا.

وسيدخل ريال مدريد مسابقة كأس العالم للأندية بثلاث مكاسب جديدة وهي عودةالدولي الفرنسي أوريلين تشواميني من جديد إلى قائمة ريال مدريد، ليبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، قبل أن يمنحه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فرصة الظهور في الدقيقة 66 ليعود من جديد بعد إصابته ليصبح جاهزا لدعم الفريق الملكي في مونديال الأندية.

كمت ونجح ريال مدريد في تقليص الفجوة بينه وبين برشلونة إلى 5 نقاط بعد أن كانت 8 نقاط قبل المباراة المؤجلة من الجولة 17، ليقلل ضغوطات المنافسة على لقب الدوري الإسباني قليلا قبل الذهاب إلى المغرب عقب مباراة مايوركا الأحد المقبل.

وواصل البرازيلي فينيسوس جونيور تألقه مع ريال مدريد المتزامن مع غياب كريم بنزيمة عن التهديف، ليعزز القوة الهجومية للميرنغي قبل خوض غمار المونديال.

حافظ ريال مدريد على سجله الخالي من الهزائم أمام فالنسيا للمباراة الـ15 على التوالي في ملعب الفريق الأبيض، ليؤكد تفوقه وسيطرته على فريق "الخفافيش".