الجزائري محرز ينال جائزة أفضل لاعب مع مانشستر سيتي عن شهر يناير الماضي

تُوج النجم الجزائري المخضرم رياض محرز (31 عاماً)، بجائزة جديدة مع نادي مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وتفوق الجزائري محرز على زميليه جاك غريليش وناثان آكي، لنيل جائزة أفضل لاعب عن شهر يناير الماضي، من خلال تصويت الجماهير.

وقدّم النجم الجزائري رياض محرز، المستوى اللافت للأنظار، مع فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في جميع المسابقات المختلفة لهذا الموسم حتى الآن. كما شارك محرز مع فريق مانشستر سيتي في 6 مباريات، سجل 5 أهداف، بالإضافة إلى صناعة هدفين لزملائه.

وحصد لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، جائزة أفضل لاعب مع الفريق، للمرة الثانية على التوالي، بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر.