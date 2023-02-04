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الجزائري محرز ينال جائزة أفضل لاعب مع مانشستر سيتي عن شهر يناير الماضي

i24news

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رياض محرز، لاعب مانشستر سيي ، يسجل الهدف الرابع لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ، إنجلترا ، الأحد 6 مارس 2022
AP Photo/Jon Superرياض محرز، لاعب مانشستر سيي ، يسجل الهدف الرابع لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ، إنجلترا ، الأحد 6 مارس 2022

رياض محرز يُتوج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي

 تُوج النجم الجزائري المخضرم رياض محرز (31 عاماً)، بجائزة جديدة مع نادي مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وتفوق الجزائري محرز على زميليه جاك غريليش وناثان آكي، لنيل جائزة أفضل لاعب عن شهر يناير الماضي، من خلال تصويت الجماهير.

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وقدّم النجم الجزائري رياض محرز، المستوى اللافت للأنظار، مع فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في جميع المسابقات المختلفة لهذا الموسم حتى الآن. كما شارك محرز مع فريق مانشستر سيتي في 6 مباريات، سجل 5 أهداف، بالإضافة إلى صناعة هدفين لزملائه.

وحصد لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، جائزة أفضل لاعب مع الفريق، للمرة الثانية على التوالي، بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر.

https://twitter.com/i/web/status/1621469564692201474

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وسيلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، الأحد، في قمة منافسات الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (توتنهام هوتسبير).

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