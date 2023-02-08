الهلال السعودي يتفوق على فلامنغو البرازيلي ويبلغ نهائي مونديال الأندية

كان الهلال السعودي قد عبر إلى نصف نهائي “الموندياليتو” بعد تفوقه، في دور ربع النهائي بمدينة الرباط المغربية، على نادي الوداد الرياضي

وصل الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز من فلامنغو البرازيلي المنقوص بـ 3-2 أمس الثلاثاء، في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.

وافتتح سالم الدوسري التهديف للفريق السعودي، من ضربة جزاء في الدقيقة 4، قبل أن يعدل البرازيليون النتيجة، في الدقيقة 20، عبر اللاعب بيدرو جيليرمي، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

ورجع الدوسري لمنح التفوق إلى الهلال من ضربة جزاء أيضا، في الدقيقة 45، قبل أن يكرس السعوديون التقدم بهدف من توقيع لوسيانو فيتو، في الدقيقة 70، رغم عودة بيدرو جيليرمي لهز الشباك، في الوقت بدل الضائع من اللقاء، بهدف “فلامينغو” الثاني.

وكان الهلال السعودي قد عبر إلى نصف نهائي “الموندياليتو” بعد تفوقه، في دور ربع النهائي بمدينة الرباط المغربية، على نادي الوداد الرياضي بعد لجوء الطرفين إلى ركلات الترجيح.

وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018). وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (2013) والعين يصل لنهائي البطولة.

يذكر أن نصف النهائي الثاني من كأس العالم للأندية، المنتظر اليوم الأربعاء في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، سيجمع بين النادي الأهلي المصري وفريق ريال مدريد الإسباني.