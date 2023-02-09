كأس العالم للأندية: ريال مدريد الإسباني يهزم الأهلي المصري ويحرم البطولة من نهائي عربي

حتى مع فارق ثلاثة أهداف في النتيجة النهائية، عانى الفريق الإسباني لاختراق الخط الدفاعي للأهلي في الشوط الأول حيث أثبت الجانب المصري أنه كان صعبًا

وصل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية FIFA بعد فوزه 4-1 على الأهلي المصري في المغرب مساء الأربعاء، محققا بذلك مقولة تحد مفادها: "غاب كريم بنزيما، لا مشكلة".

ورغم غياب نجم الكرة الذهبية كريم بنزيمة وحارس المرمى تيبوت كورتوا عن التشكيلة بسبب الإصابة، إلا أن لوس بلانكوس اخترق شباك الفريق المصري بأهداف فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي ورودريجو وسيرجيو أريبا.

حتى مع فارق ثلاثة أهداف في النتيجة النهائية، عانى الفريق الإسباني لاختراق الخط الدفاعي للأهلي في الشوط الأول، حيث أثبت الجانب المصري أنه كان صعبًا بينما كان يبحث عن فرص للهجوم المرتد.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy احتفال جماهير الأهلي بعد أن سجل علي معلول الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA بين الأهلي وريال مدريد.

الهدف الافتتاحي للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل نهاية الشوط الأول كسر المسابقة المفتوحة، وضاعف فيديريكو فالفيردي تقدم ريال مدريد في الدقيقة الأولى من الإطار الثاني.

منح مدافع الأهلي علي معلول فريقه شريان الحياة بعد أن سجل ركلة جزاء في الدقيقة 65، لكن الفريق المصري فشل في الاستفادة من ركلة الجزاء وتلقى الأهداف من رودريجو والبديل أريبا قبل انطلاق صافرة النهاية.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد "وصلنا إلى هنا بحماس كبير لخوض المباراة النهائية". "لدينا الحماس للعب النهائي والحرص على أدائه بشكل جيد. علينا أن نرتاح، على الرغم من أنه ليس لدينا الكثير من الوقت. علينا أن نرتاح جيدًا لمحاولة الفوز."

فوز ريال يحرم البطولة من نهائي عربي، بعد أن حقق الهلال السعودي فوزاً مفاجئاً بنتيجة 3-2 على العملاق البرازيلي فلامنجو يوم الثلاثاء.

وسيكون فوز الفريق الذي يتخذ من الرياض مقراً له، الأول له في البطولة واستمرار صعود الكرة السعودية بعد فوزه بكأس العالم على الأرجنتين في قطر وتوقيع الأسطورة كريستيانو رونالدو من قبل غريم الهلال "النصر".

وتقام المباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال يوم الأحد على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.