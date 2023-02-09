الفرنسي كينجسلي كومان مهاجم بايرن ميونخ على رادار ريال مدريد

انتقل الدولي الفرنسي صاحب 26 عاماً للعب في صفوف بايرن ميونخ صيف 2017 قادماً من يوفنتوس الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن تفكير إدارة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية. بحسب صحيفة سبورت 360.

وانتقل الدولي الفرنسي صاحب 26 عاماً للعب في صفوف بايرن ميونخ صيف 2017 قادماً من يوفنتوس الإيطالي بمبلغ 21 مليون يورو بعد أن لعب موسمين على سبيل الإعارة للنادي البافاري.

ويعد كينجسلي كومان أحد أهم أوراق بايرن ميونخ الهجومية، ولكنه لم يشارك بانتظام هذا الموسم مع الفريق حيث لعب فقط 19 مباراة، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وفي سياق آخر متصل حقق ريال مدريد الفوز مساء أمس على حساب الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في المغرب.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيلاقي فريق الهلال السعودي والذي حقق الفوز في نفس الدور على حساب فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.