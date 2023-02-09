من هو المغربي الذي أسس النادي الأهلي المصري "نادي القرن"؟

قبل تأسيس النادي الأهلي، خطط عمر لطفي، لتأسيس نادي المدارس العليا، ليكون ناديا يجتمع فيه طلاب مصر، من أجل العمل على مقاومة الاستعمار البريطاني

يرجع الفضل في تأسيس "نادي الأهلي" المصري في 24 أبريل/ نيسان عام 1907، إلى المحامي والحقوقي عمر لطفي، والذي يطلق عليه المصريون اسم "عمر لطفي بك" ولد في الإسكندرية عام 1867، لأب تم إيفاده من المغرب (على عهد محمد علي باشا) إلى مصر ليشتغل كسفير لبلاده في عهد السلطان محمد الرابع.

ويشير كتاب "النادي الأهلي" لصاحبه حسن المستكاوي، إلى أنه قبل تأسيس النادي الأهلي، خطط عمر لطفي، لتأسيس نادي المدارس العليا، ليكون ناديا يجتمع فيه طلاب مصر، من أجل العمل على مقاومة الاستعمار البريطاني.

ويشير الكتاب ذاته إلى أنه بعد سنتين من تأسيس المدارس العليا، "ولدت فكرة تأسيس النادي الأهلي في ذهن عمر لطفي بك، الذي وجد من خلال رئاسته لنادي المدارس العليا، أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى ناد رياضي، يجمعهم لتمضية وقت الفراغ، ويمارسون فيه الرياضة".

وطرح لطفي الفكرة على مجموعة من أصدقائه، وكان "شديد الحماس لها، ونقل حماسه إليهم، وتحمسوا إليها".

ومن جهته يحكي رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول عبد الخالق ثروت باشا، وهو أحد المشاركين في تأسيس النادي الأهلي، الدور الذي لعبه لطفي في خروج النادي إلى الوجود قائلا "أول ما ينطق به لساني، في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بك، ذلك لأنه الواضع لهذا النادي وصحاب الفكرة في تأسيسه".

وأضاف أنه كان صديقا لعمر لطفي، وأن هذا الأخير كان "كثير الاشتغال بأمر الشبيبة، عظيم الاهتمام بأحوالهم، وبكل ما يعود عليهم بالفائدة"، وتابع أنه رأى "أن بعضا من "الطلبة يقضون أوقاتهم في المحال العمومية، ليس لهم من أنواع الرياضة سوى الجلوس في المقاهي، وأن البعض الآخر، وهو من يرى الترفع عن ذلك يعتكف في منزله".

واقترح لطفي عليه تأسيس ناد رياضي يجمعهم، وعمل على جمع المال اللازم لتأسيس النادي، وفي 8 أبريل/نيسان من عام1907 عقد "أول اجتماع للشخصيات التي تحمست لفكرة عمر لطفي بك، وبالطبع كان صاحب الفكرة في مقدمة الحاضرين، وأسس الحاضرون فيما بينهم نقابة أخذت على عاتقها جمع المال اللازم لتأسيس النادي".

وتم الاتفاق على إسناد رئاسة النادي، لشخص يحمل الجنسية الإنجليزية اسمه "ميتشل أنس"، من أجل الاستفادة من نفوذه لدى سلطات الاحتلال لتسهيل عملية الحصول على الأرض المناسبة لبناء مقر النادي".

وعقد أول اجتماع رسمي لمجلس إدارة النادي يوم 24 أبريل/نيسان عام 1907، وشغل عمر لطفي منصب عضو في مجلس الإدارة.

ويشير كتاب "النادي الأهلي ومئة عام كرة قدم" لصاحبه أحمد شرين فوزي، إلى أنه "كان من وطنية عمر لطفي بك ورفاقه المؤسسين على أن يحتفظ الأهلي باسمه في اللغة الإنجليزية التي يفهمها الانجليز...، الأهلي كان يعني الأهل والناس والبيت والوطن، وبالتي أصبحت ترجمته هي ناشيونال، أي قومي أو وطني".

وفي سنة 1911 بدأ نشاط الأهلي الرياضي، واشتمل على كرة القدم، والتنس، والبلياردو، ورفع الأثقال، وألعاب القوى، والجمباز، ليتطور النادي الأهلي، مع مرور الوقت ليصبح أكثر الأندية المصرية والعربية والأفريقية والعالمية حصدا للبطولات في كرة القدم.