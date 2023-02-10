القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم تضم حارس المنتخب المغربي ياسين بونو

ضمت القائمة ثلاث حراس فقط يتقدمهم حارس مرمى المنتخب المغربي وإشبيلية الإسباني ياسين بونو و الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والبلجيكي تيبو كورتوا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا"، عن القائمة النهائية لجائزة الأفضل في فئة حراس المرمى، والتي ضمت ثلاث حراس فقط يتقدمهم حارس مرمى المنتخب المغربي وإشبيلية الإسباني ياسين بونو و الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والبلجيكي تيبو كورتوا، وومن المقرر الإعلان عن هوية الفائز بالجائزة لعام 2022، خلال حفل الفيفا السنوي يوم 27 فبراير/ شباط الجاري.

وتفوق الثلاثي على كافة المرشحين في القائمة، التي كانت تضم 5 حراس، ليحصدوا أعلى نسبة من الأصوات خلال الفترة المنصرمة، وشارك في التصويت 4 فئات مختلفة، على رأسهم قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين، وكذلك الجماهير عبر تصويت إلكتروني بموقع الفيفا الرسمي.

ويشهد الحفل تقديم العديد من الجوائز المختلفة، على رأسها أفضل لاعب في العالم، وكذلك أفضل مدرب، فضلا عن جائزة بوشكاش لأفضل هدف على مدار العام.

وقدم بونو أداء مميزا مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022، ليقوده للوصول لنصف النهائي لأول مرة في تاريخه قبل الخسارة على يد فرنسا.

أما مارتينيز، فكان أحد مفاتيح تتويج منتخب الأرجنتين بلقب المونديال الأخير، فيما أسهم كورتوا في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي