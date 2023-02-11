فريق باريس سان جرمان يعلن أن ليونيل ميسي يعاني من مشكلة في أوتار الركبة ويكشف موعد عودته

أوضح الفريق عبر موقعه الرسمي له، أن "اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما سيعود للتداريب ابتداء من يوم الإثنين القادم"

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي، أمس الجمعة، عن تفاصيل الإصابة، التي يعاني منها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وموعدة عودته للتداريب، وقال الفريق إن "ليو يعاني من مشكلة في أوتار الركبة"، مضيفا أنه "سيحتاج الرعاية الطبية لمدة 48 ساعة".

وأوضح الفريق عبر موقعه الرسمي له، أن "اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما سيعود للتداريب ابتداء من يوم الإثنين القادم"، مما يعني ذلك أن ميسي سيغيب عن مواجهة موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم السبت.

وقال مدرب سان جرمان، كريستوف غالتييه، في مؤتمر صحفي قبل لقاء الغد: "ميسي سيتدرب يوم الاثنين ومشاركته ليست مؤكدة أمام بايرن، نعرف مدى أهميته لنا، في غيابه سنلعب بطريقة مختلفة".

وتابع كريستوف غالتييه: "من المزعج الذهاب إلى موناكو دون ليو، تحدث الإصابات مع تعاقب المباريات نتيجة إقامة كأس العالم في منتصف الموسم، يتعين عليّ خوض مسيرة ناجحة مع انتظار تعافي المصابين".

ولعب النجم البرازيلي، مباراة كاملة خلال خسارة سان جرمان 2-1 من أولمبيك مرسيليا في كأس فرنسا، الأربعاء الماضي، وسيسابق مهاجم الأرجنتين الزمن للحاق بمباراة بايرن ميونيخ في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

ويفتقد النادي الباريسي بالفعل جهود المهاجم كيليان مبابي لأسبوعين مقبلين، مما يعني غيابه عن المواجهة الأولى أمام بطل ألمانيا، بعد إصابته في الفخذ الأسبوع الماضي.