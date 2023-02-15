السعودية تعلن رسمياً عن استضافة كأس العالم للأندية 2023

شارك رئيس الاتحاد السعودي، ياسر بن حسن المسحل، في اجتماع مجلس الفيفا الذي عقد في وقت سابق اليوم عن طريق الاتصال المرئي.

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) على طلب المملكة استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وشارك رئيس الاتحاد السعودي، ياسر بن حسن المسحل، في اجتماع مجلس الفيفا الذي عقد في وقت سابق اليوم عن طريق الاتصال المرئي، حسب موقع الخليج أون لاين.

وجاء القرار بعدما فاضل "الفيفا" بين العرض السعودي وملفات أخرى كانت تسعى إلى استضافة البطول، حيث يشترط الفيفا فع 25 مليون دولار رسوماً، إضافة إلى تكاليف الضيافة للفرق والمجموعات الإدارية والقانونية وضيوف الشرف.

https://twitter.com/i/web/status/1625529006098456579 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي حال لم يتوّج أي نادٍ سعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا، يشارك بطل الدوري السعودي بحسب نظام مونديال الأندية، ويتاح لوصيف دوري أبطال آسيا المشاركة، كما حدث مع الأهلي المصري الذي شارك في البطولة الأخيرة بصفته وصيفاً لأبطال أفريقيا، وسط مشاركة الوداد المغربي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022.

وكان الهلال السعودي وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز من فلامنغو البرازيلي المنقوص بـ 3-2، في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.

وحقق مركز الوصيف في مونديال الأندية الذي أقيم بالمغرب، بعد خسارته أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، يوم السبت الماضي، بنتيجة (3-5).