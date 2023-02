السعودية تعلن رسمياً عن استضافة كأس العالم للأندية 2023

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) على طلب المملكة استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وشارك رئيس الاتحاد السعودي، ياسر بن حسن المسحل، في اجتماع مجلس الفيفا الذي عقد في وقت سابق اليوم عن طريق الاتصال المرئي، حسب موقع الخليج أون لاين.

وجاء القرار بعدما فاضل "الفيفا" بين العرض السعودي وملفات أخرى كانت تسعى إلى استضافة البطول، حيث يشترط الفيفا فع 25 مليون دولار رسوماً، إضافة إلى تكاليف الضيافة للفرق والمجموعات الإدارية والقانونية وضيوف الشرف.