نادي الفيصلي الأردني يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية التي ستقام في السعودية

بهذا يتلقى الاتحاد العربي لكرة القدم، أول اعتذار رسمي عن المشاركة في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023" والتي ستقام في السعودية.

أعلن نادي الفيصلي الأردني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اعتذاره الرسمي عن المشاركة في البطولة العربية للأندية، بناء على قرار مجلس إدارة النادي بالاتفاق مع جمال أبوعابد مدرب الفريق، وبهذا يتلقى الاتحاد العربي لكرة القدم، أول اعتذار رسمي عن المشاركة في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023" والتي ستقام هحلال شهر مارس/آذار الوشيك بالسعودية.

وأوضح النادي أن "القرار يأتي في إطار تعليمات الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخاصة بعدم مشاركة أي فريق في أكثر من بطولة خارجية، وهو السبب الرئيسي وراء رغبة الفيصلي في الانسحاب من البطولة العربية، والاكتفاء بالظهور في دوري أبطال آسيا"

وتشهد الفترة الحالية، محاولات إدارة نادي الفيصلي من أجل استخلاص الرخصة الآسيوية التي تتيح للنادي المشاركة في منافسات دوري الأبطال.

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، إقامة نسخة جديدة من البطولة بمشاركة 37 فريقا بدءا من مارس/ آذار المُقبل 2023.وتُقام البطولة العربية للأندية بشكل متقطع، حيث أقيمت نسختها الأخيرة في 2020، وتُوج بها الرجاء البيضاوي المغربي عقب الفوز على الاتحاد السعودي بركلات الترجيح 4-3، بعد مباراة تاريخية انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كشف، أمس الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) على طلب المملكة استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023.وجاء القرار بعدما فاضل "الفيفا" بين العرض السعودي وملفات أخرى كانت تسعى إلى استضافة البطول، حيث يشترط الفيفا فع 25 مليون دولار رسوماً، إضافة إلى تكاليف الضيافة للفرق والمجموعات الإدارية والقانونية وضيوف الشرف.

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