هل سيتمكن المشجعون الإسرائيليون من دخول السعودية لمتابعة كأس العالم للأندية؟

بعد فوزها بكأس آسيا 2027، تأهلت السعودية لاستضافة كأس العالم للأندية FIFA لأول مرة في تاريخها، سبقتها إليها المغرب. وهي بطولة سنوية للفيفا تقام في ديسمبر 2023

بعد فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA في نهاية العام، تجري الاستعدادات في إسرائيل للعمل مع الفيفا بحيث تسمح المملكة للجماهير الإسرائيلية بدخول البلاد لتشجيع الفرق خلال البطولة - على غرار ما حدث في كأس العالم، في قطر، وفق ما أُعلن الأربعاء، في هيئة البث الرسمية.

بعد فوزها بكأس آسيا 2027، تأهلت السعودية لاستضافة كأس العالم للأندية FIFA لأول مرة في تاريخها، سبقتها المغرب آخر مرة إلى استضافتها. وهي بطولة سنوية للفيفا تقام في كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويتطلع المشاهدون الإسرائيليون لتشجيع فرقهم وهو ما جعل السؤال ملحا "هل سيتمكن المشجعون الإسرائيليون من دخول المملكة العربية السعودية بجواز سفر إسرائيلي لمشاهدة المباريات عن قرب على غرار ما حدث في قطر التي استضافت المونديال؟

يشار إلى أن قواعد الفيفا ألزمت قطر بعدم التمييز ضد أي جنسية فيما يتعلق بدخول البلاد خلال كأس العالم، بما في ذلك الإسرائيليين.

أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فعقبت بأنها تعمل بالتعاون مع الفيفا لتأمين هذا المطلب للمشجعين الإسرائيليين".