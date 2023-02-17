الجزائر تمتنع عن رفع العلم المغربي في مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي ضمن دوري أبطال إفريقيا

سافر فريق الوداد الرياضي ، الأربعاء المنصرم، نحو الجزائر من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى تونس حيث ستستقل طائرة ثانية نحو العاصمة الجزائرية،

منعت السلطات الجزائرية عدم رفع العلم المغربي في مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي،وظهر علم الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" والعلم الجزائري في حين غاب العلم المغربي في ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن المقابلة مساء اليوم الجمعة ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس

وكان نادي الوداد الرياضي قد دعا جماهيره لعدم حضور المباراة، مطالبا مناصري الفريق بعدم الانسياق وراء أي استفزازات تجر لخروج المباراة من سياق التنافس الرياضي، حسب ما تؤطره وتفرضه القوانين المنظمة للمسابقة.

وكان فريق الوداد الرياضي، قد سافر ، الأربعاء المنصرم، نحو الجزائر من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى تونس حيث ستستقل طائرة ثانية نحو العاصمة الجزائرية، بسبب قرار السلطات المحلية غلق المجال الجوي أمام الطيران المغربي.

ويغيب عن الوداد كل من زهير المترجي ومؤيد اللافي والجزائري حسين بنعيادة وحارس المرمى يوسف مطيع بسبب الإصابة، فيما استنفد العميد يحيى جبران عقوبة الإيقاف، بعد طرده في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال، في مباراة المغرب التطواني برسم سدس عشر نهائي كأس العرش.

ويلعب الوداد مباراته الأولى هذا الموسم في دور مجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد تأجيل الكونفدرالية الإفريقية لجولته الأولى أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي لالتزامه بالمشاركة في “الموندياليتو”.