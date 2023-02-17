لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي يفوز بالميدالية الذهبية في تل أبيب "غراند سلام"

في ربع النهائي، تغلب موكي مع البرتغالي خوان فرناندو. قبل 2:38 دقيقة من نهاية النزال وفي نصف النهائي، واجه موكي أنطونيو إسبوزيتو وفاز بالنزال

فاز لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي ( 30 عاما)، بالميدالية الذهبية، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من بطولة تل أبيب "غراند سلام" في المباراة النهائية، ومتغلبا التركي فيدات البيرق بعد 12 ثانية فقط من النزال، وهذه هي الميدالية الأولى لموكي منذ بطولة 2021 الأوروبية للجودو.

وقال موكي بعد الفوز "إنها ميدالية رائعة بالنسبة لي، وأنا سعيد لأنني تمكنت من إنهاء اليوم بأسهل طريقة ممكنة. من المهم بالنسبة لي أن أنقل الرسالة التالية: استمر في القتال من أجل ما تريد، وثق بنفسك"

وفي ربع النهائي، التقى موكي مع البرتغالي خوان فرناندو. قبل 2:38 دقيقة من نهاية النزال، تأهل موكي إلى الدور نصف النهائي. وفي الدور نصف النهائي، واجه موكي أنطونيو إسبوزيتو وفاز بالقتال.

في الشهر الماضي، تمت خطبة بطل الجودو الأولمبي الإسرائيلي ساغي موكي من صديقته ناتالي لوك بعد أربع سنوات من المواعدة. ركع البطل أمام عروسه على صوت "بريشيت أولام" لشلومي شبات، وسط زقاق منمق في نهايته كان خاتمًا على شكل زهرة ليطلب من قلبه المختار للزواج. في منشور نشره على تطبيق"انستغرام"، كتب ساغي، "نحن مثل طفلين، قالت نعم".

وكان ساغي موكي قد فاز ببطولة العالم في نهائي بطولة الجودو العالمية في طوكيو، اليابان، عام 2019 وأصبح أول رياضي اسرائيلي يفوز بالمرتبة الأولى.

وفاز موكي بالميدالية الذهبية بعد هزيمته البلجيكي ماتياس كاس في نهائي الرجال تحت وزن 81 كيلوغرام.