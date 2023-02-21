من المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بالجائزة عقب تصويت من لجنة التحكيم التابعة لأكاديمية لوريس والتي تتكون من 71 شخصا من أساطير الرياضة .

تم اختيار المنتخب المغربي لكرة القدم ضمن المرشحين لنيل جائزة "لوريوس الرياضية العالمية" صنف “الإنجاز المتميز للسنة”، بعد الإعلان، اليوم الاثنين ، عن اللوائح المرشحة في مختلف الفئات لهذه الجائزة المرموقةويتنافس المنتخب المغربى على الظفر بهذه الجائزة بعد أدائه الرائع وبلوغه المركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بالجائزة عقب تصويت من لجنة التحكيم التابعة لأكاديمية لوريس والتي تتكون من 71 شخصا من أساطير الرياضة .

وضمت قائمة المرشحين لهذه الجائزة، إلى جانب “أسود الأطلس” كل من لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز و بطلة ألعاب القوى العداءة النيجيرية توبي أميسان، والمتزلج الأمريكي ناثان تشين، ولاعبة كرة المضرب إيلينا ريباكينا ولاعب الغولف الأمريكي سكوتي شيفلر.

وفي فئة “رياضي العام”، تم اختيار ستة مرشحين ويتعلق الأمر بلاعب كرة السلة الأمريكي ستيفن كاري والعداء السويدي أرماند دوبلانتيس والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذا لاعب كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال وسائق الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن.

وشملت القائمة لدى السيدات كل من العداءة الجامايكية شيلي آن فريزر برايس والسباحة الأمريكية كاتي ليديكي ، والعداءة الأمريكية سيدني ماكلولين ليفروني، ولاعبة كرة القدم الإسبانية أليكسيا بوتيلاس ، والمتزلجة الأمريكية ميكايلا شيفرين، ولاعبة كرة المضرب البولندية إيغا سويتيك.وفي صنف ” أفضل فريق للسنة" شهدت اللائحة تواجد منتخب الأرجنتين (رجال) لكرة القدم، والمنتخب الانجليزي (سيدات) لكرة القدم، ومنتخب فرنسا لرياضة الريكيبي (رجال)، وفري غولدن ستيت ووريورز ، وريال مدريد ، وريد بول ريسينغ.

وتعد جائزة “لوريوس الرياضية العالمية”من أعرق الجوائز على المستوى العالمي، حيث تكرم الرياضيين المتألقين في العام المنصرمة، اعترافا بمجهوداتهم وإنجازاتهم الرياضية.