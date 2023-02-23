اللجنة الأولمبية الدولية ضد إقصاء الرياضيين والانقسام يشق وحدة صف الرياضيين الروس

"لا يمكن للألعاب الأولمبية أن تمنع الحروب والصراعات. لكن يمكنها فتح باب الحوار وبناء السلام بطرق لا يفعلها الإقصاء والانقسام".

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، إن الألعاب الأولمبية لا يمكن أن تكون مثيرة للانقسام وتستبعد الرياضيين، مدافعة عن خطتها للسماح للمتنافسين الروس والبيلاروسيين بالتأهل إلى دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 في باريس.

تواجه الهيئة الأولمبية رد فعل عنيفًا متزايدًا بعد أن مهدت طريقًا الشهر الماضي للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا لضمان أماكنهم في الألعاب، من خلال التصفيات الآسيوية والتنافس كمحايدين، بدون أعلام أو أناشيد. في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الأولمبياد كان لها طابع موحد يعزز السلام، حسبما ذكرت رويترز.

تم حظر الرياضيين من تلك الدول من جانب العديد من المسابقات الدولية بعد أن أطلقت روسيا ما أسمته "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا - لكن بعض الاتحادات عادت إلى السماح لهم بالمشاركة، وفقًا لتوجيهات اللجنة الأولمبية الدولية.

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وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيانها "لا يمكن للألعاب الأولمبية أن تمنع الحروب والصراعات. ولا يمكنها معالجة جميع التحديات السياسية والاجتماعية في عالمنا". وتابعت قائلة: "هذا هو عالم السياسة. لكن يمكن للألعاب الأولمبية أن تكون قدوة لعالم يحترم فيه الجميع نفس القواعد وبعضهم البعض".

"يمكنها فتح باب الحوار وبناء السلام بطرق لا يفعلها الإقصاء والانقسام".

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تقود أوكرانيا وجيرانها في أوروبا الشرقية ودول البلطيق الدعوة إلى منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في الألعاب في فرنسا طالما استمرت موسكو في غزوها، وهو الأمر الذي ساعدت بيلاروسيا في تسهيله.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهدت أكثر من 30 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - بدعم الحظر. كما هددت أوكرانيا بمقاطعة الألعاب الأولمبية بسبب مشاركة روسيا.