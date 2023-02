اللجنة الأولمبية الدولية ضد إقصاء الرياضيين والانقسام يشق وحدة صف الرياضيين الروس

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، إن الألعاب الأولمبية لا يمكن أن تكون مثيرة للانقسام وتستبعد الرياضيين، مدافعة عن خطتها للسماح للمتنافسين الروس والبيلاروسيين بالتأهل إلى دورة الألعاب الصيفية لعام 2024 في باريس.

تواجه الهيئة الأولمبية رد فعل عنيفًا متزايدًا بعد أن مهدت طريقًا الشهر الماضي للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا لضمان أماكنهم في الألعاب، من خلال التصفيات الآسيوية والتنافس كمحايدين، بدون أعلام أو أناشيد. في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الأولمبياد كان لها طابع موحد يعزز السلام، حسبما ذكرت رويترز.

تم حظر الرياضيين من تلك الدول من جانب العديد من المسابقات الدولية بعد أن أطلقت روسيا ما أسمته "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا - لكن بعض الاتحادات عادت إلى السماح لهم بالمشاركة، وفقًا لتوجيهات اللجنة الأولمبية الدولية.