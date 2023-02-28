الجماهير التركية تمطر ملعب كرة القدم بالألعاب والدمى لتقدمها للأطفال ضحايا الزلزال

في اللحظة المتفق عليها بتمام انقضاء 4 دقائئق و17 ثانية على بداية المباراة توقف اللاعبون ليبدأ الجمهور بإلقاء الدمى في الهواء أثناء تشغيل الموسيقى.

كبادرة تعاطف مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، ألقى مشجعو كرة القدم الألعاب والدمى على أرض الملعب قبل بدء مباراة الدوري التركي الممتاز بين بشيكتاش وفرابورت تاف أنتالياسبور، بغية توزيعها على الأطفال المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP مشجعو بشكتاش يرمون الألعاب على أرض الملعب خلال مباراة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بين بشيكتاش وأنطاليا سبور في اسطنبول ، تركيا.

وبهدف الربط بين موعد الزلزال الذي وقع في جنوب شرق تركيا في 6 فبراير، الساعة 4:17 صباحًا بالتوقيت المحلي، فقد توقفت المباراة عند أربع دقائق و 17 ثانية. تحتوي الساحة عادةً على 42000 مقعدًا متاحًا هذا الأحد جلست عليها الدمى بقماش القطيفة ذي الألوان الزاهية. وفي اللحظة المتفق عليها بدأ الجمهور بإلقاء الدمى في الهواء أثناء تشغيل الموسيقى.

واندفع اللاعبون إلى أرض الملعب بعد أن أمطر الجمهور أطراف الملعب بالألعاب بما فى ذلك الدببة ووحيد القرن والأرانب، لجمعها استعدادًا لإرسالها لضحايا الزلازل.