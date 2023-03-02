فنان من سكوبيي يزيّن الأحذية الرياضية لنجوم الفن والرياضة

بدأت الرسم بقلم بسيط على حذاء رياضي من القماش الأبيض. تمكنت من بيع مجموعة من 20 حذاء في 24 ساعة، ومجموعة أخرى في 12 ساعة ومجموعة ثالثة في ساعة

رغم تواضع الشقة التي يعمل منها في سكوبيي بجمهورية مقدونيا الشمالية، ينكبّ ساتيا غرابولوسكي على تزيين الأحذية الرياضية لنجوم الرياضة والفن، ومنهم دوا ليبا وجاستن بيبر وكريستيانو رونالدو وليبرون جيمس.

يقول ساتيا غرابولوسكي: "بدأت الرسم بقلم بسيط على حذاء رياضي من القماش الأبيض. تمكنت من بيع مجموعة من 20 حذاء في 24 ساعة، ومجموعة أخرى في 12 ساعة ومجموعة ثالثة في ساعة، وقد شجعني ذلك للإيمان بشغفي والإستمرار وتطوير الموهبة التي أمتلكها.

كل مشروع يستغرق ما يصل إلى 80 ساعة عمل، لكنّ بعض الرسوم كذلك الذي نُفّذ للاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس استلزم أكثر من 300 ساعة من العمل، وذلك يعتمد على مدى صعوبة التصميم وكذلك على المواد التي تتكون منها الأحذية ويعتمد ذلك أيضا حجم الحذاء الرياضي كما تعلم أن لاعبي كرة السلة لديهم أقدام كبيرة ولذا يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.