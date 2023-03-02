زين الدين زيدان على رادار نادي تشيلسي الإنجليزي لإنقاذ موسمه

إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، استقرت على الإطاحة بالمدرب، غراهام بوتر، نظرا لسوء نتائج الفريق في الآونة الأخيرة

يبقى زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، مطمعا لعدد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه. وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، استقرت على الإطاحة بالمدرب، جراهام بوتر، نظرا لسوء نتائج الفريق.

وتراجع الفريق اللندني للمركز الـ10 في الدوري الإنجليزي بتعثره في آخر 5 جولات بهزيمتين و3 تعادلات، كما خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

AP/Bernat Armangue 2020 © مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان ، يحمل الكأس بعد فوزه بالدوري الإسباني 2019-2020 بعد مباراة لكرة القدم بين ريال مدريد وفيلاريال على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد ، إسبانيا ، الخميس ، 16 يوليو ، 2020.

وأضافت أن بوتر لن يكمل تعاقده مع البلوز، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي للتعاقد مع اسم كبير في عالم التدريب. وأشارت إلى أن زيدان ولويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، يتصدران قائمة الترشيحات لخلافة جراهام بوتر في تشيلسي.

وختمت تقريرها بأن الإسباني والفرنسي، لا يرتبطان بتعاقد في الوقت الحالي، ويبحثان عن تحد جديد.

ورحل (زيزو) عن قيادة ريال مدريد الإسباني في صيف 2021، بينما انتهت مغامرة إنريكي مع إسبانيا بعد الخروج من الدور الثاني لكأس العالم 2022 في قطر بالخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.