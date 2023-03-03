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برشلونة يفوز على غريمه ريال مدريد في نصف نهائي كأس اسبانيا

Tarek Awwad

دقيقة 1
يحتفل لاعبو برشلونة بعد أن سجل فرانك كيسي خلال نصف نهائي كوبا ديل ري الإسبانية ، ومباراة كرة القدم الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة ، إسبانيا ، الخميس 2 ، 2023.
AP Photo/Bernat Armangueيحتفل لاعبو برشلونة بعد أن سجل فرانك كيسي خلال نصف نهائي كوبا ديل ري الإسبانية ، ومباراة كرة القدم الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة ، إسبانيا ، الخميس 2 ، 2023.

مطيحا ريال مدريد: برشلونة يقترب خطوة من كأس الملك

فاز برشلونة على غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد 1-صفر اليوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 عندما حاول المدافع البرازيلي ميليتاو ابعاد كرة الإيفواري فرانك كيسييه من أمام المرمى إلا انها اصطدمت به ودخلت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

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يرى مدرب فريق برشلونة ,تشافي هيرنانديز ,أن فريقه حقق نتيجة إيجابية للغاية في معقل ريال مدريد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ليس راضيًا بشكل كبير عن أداء البلوجرانا.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "النتيجة إيجابية للغاية، سعيد بعمل الفريق والدفاع القوي، لقد حجّمنا ريال مدريد في ملعبه، كانت مباراة صعبة لكننا حققنا انتصارًا رائعًا.. أنا راض بالنتيجة، أما الأداء فلست راضيًا بشكل كبير".

وأضاف: "لدينا ميزة في الإياب، وسيتعين علينا التنافس بشكل جيد، فاللعب على أرضنا وسط جماهيرنا سيكون أمرًا إيجابيًا، لكنني مازلت أرى أن ريال مدريد المرشح للتأهل".

واقترب البلوغرانا خطوة لتحقيق اللقب، حيث سيواجه في النهائي الفائز من مباراة أتلتيك بلباو وأوساسونا.  وتفوق سيرجيو بوسكيتس في هذه المباراة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو راموس حيث أنه بات اللاعب الأكثر مشاركة في الكلاسيكو بـ46 مباراة. 

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