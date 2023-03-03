واستجوب المدعون العامون الخميس حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وُجهت الجمعة تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) وكالة فرانس برس.

KARIM JAAFAR / AFP المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يريح المدافع المغربي أشرف حكيمي في ختام مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين فرنسا والمغرب على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 14 ديسمبر 2022.

واستجوب المدعون العامون الخميس حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 شباط/فبراير الماضي.

وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية. وأوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير الاثنين إلى قاضي تحقيق.

ولم ترد محامية اللاعب فاني كولان على اتصال من وكالة فرانس برس، علمًا أنها أكدت لصحيفة "لو باريزيان" الثلاثاء أن الاتهامات "كاذبة" وأن حكيمي "هادئ" و"تحت تصرف العدالة".