شاهد طفل سوري يحقق حلمه ويعانق كريستيانو رونالدو

حقق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أُمنية الصغير، أمس الجمعة، بزيارة السعودية لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضّل رونالدو

ربيع شاهين، طفل سوري فقد والده خلال كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، تحقق حلمه بعد هذا المعاناة وبعد أن خطف الأنظار ببراءة كلامه، حيث تمكن أخيراً من معانقة نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

وحقق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أُمنية الصغير، أمس الجمعة، بزيارة السعودية لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضّل رونالدو، إذ استقبل اللاعب البرتغالي بنادي النصر، الطفل السوري الذي ظهر بسعادة غامرة لا توصف.

وركض ظهر الطفل بشوق نحو اللاعب الذي احتضنه، فيما عبّر الصغير عن محبته الكبيرة وسعادته بلقاء نجمه المفضل، وسمع صوت ربيع في الفيديو وهو يقول: "الآن تحقق حلمي".

من جانبه علّق تركي آل الشيخ على اللقاء بتغريدة عبر تويتر، كتب فيها: "فرحتك فرحة لي... حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير...".

يشار إلى أن قصة ربيع كانت بدأت بفيديو صوره الإعلامي الإماراتي منذر المزكي، أثناء زيارته الأخيرة لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وظهر حينها في الفيديو معبرا عن أمله الذي يرجو تحقيقه، بزيارة المملكة ومقابلة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، قائلًا: "بدي أروح الملعب وآخد معي أمي وأبي، لكن أبي ميت بس، بدي أشوف كريستيانو".