إسرائيل: "التخنيون" يطور برمجيات للفوز بميداليات أولمبية

مولي إبشتاين:" إذا تمكنا من تكرار النتائج التي تم الحصول عليها في رياضات أخرى سيكون اختراعا حقيقيا للرياضة العالمية وليس فقط الرياضة الاسرائيلية".

تتعاون اللجنة الأولمبية الإسرائيلية والاتحاد الإسرائيلي لركوب الأمواج ومعهد التخنيون (معهد إسرائيل للتقنية) حاليًا في مشروع هو الأول من نوعه، بهدف توفير البيانات العلمية لمساعدة المتزلجين الإسرائيليين على الفوز بميدالية أولمبية في أولمبياد باريس في عام 2024، وقالت المديرة العلمية للجنة الاولمبية الاسرائيلية مولي ابستين "يضع البحث والابتكار والتكنولوجيا في خدمة الرياضة عالية المستوى. المشروع الحالي الذي تم اختباره على نظام ركوب الأمواج يحقق حلمًا حقيقيًا، إذا تمكنا من تكرار النتائج التي تم الحصول عليها في رياضات أخرى سيكون اختراعا حقيقيا للرياضة العالمية وليس فقط الرياضة الاسرائيلية".

وأشارت مولي إبشتاين، إلى أنه لتنفيذ هذا المشروع، "بدأ تعاون وثيق بين الرياضيين أنفسهم والمدربين وعلماء التخنيون، "توجد على اللوحة نفسها كاميرات وأجهزة استشعار ثابتة تقيس السرعة والتسارع والزوايا بالإضافة إلى سرعة الرياح واتجاهها أثناء الملاحة. يتم تحليل كل هذه العناصر المجمعة بواسطة البرنامج لإظهار المتزلجين ومدربيهم أفضل طريقة للمناورة لتحقيق سرعة أكبر" واضافت "عندما بدأنا هذا التعاون، قلنا للتخنيون: ستقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الذكرى المئوية لتأسيسكم. دعونا نفوز بميدالية أولمبية بهذه المناسبة! كل ما نطوره هنا فريد من نوعه. نحن ندرك أننا لدينا رياضيون ممتازون ، لكن ميزتنا النهائية ستأتي من العلم ".

وأكدت مولي إبشتاين على أنه"سيتم إنشاء مشاريع أخرى من نفس النوع في مجال الرماية" وتابعت"لاحظنا أنه من بين 72 سهماً تشتريها جمعية الرماية ، كان هناك 12 سهماً فقط تؤدي أداءً جيدًا في الواقع. لذا فإن التخنيون يبني نظام اختبار لاكتشاف أفضل أنواع السهام. هذه هي الطريقة التي سنحصل بها على ميزة في هذه الرياضة أيضًا "

وفي السياق قالت الحائزة على الميدالية الأولمبية في رياضة ركوب الأمواج شراعيا شاهار زبري، والتي تعمل حاليًا كمدربة لفريق السيدات الإسرائيلي: "يحتل العلم الآن مكانًا متزايدًا في جميع الألعاب الرياضية، وفي رياضة ركوب الأمواج كما هو الحال في الرياضات الأخرى، تصبح السرعات عالية جدًا ويكون أدنى حركة أو تغيير في المعدات، مهم للغاية، بالتعاون مع التخنيون، قمنا بتطوير وسيلة لاختبار المعدات بشكل موضوعي، ثم التحقق من النتائج وفقًا للرياضيين واستلام البيانات التي تخبرنا بما يصلح وما لا يصلح لكل منهم"

ويعتبر فريق رياضة ركوب الأمواج الإسرائيلي للسيدات من أفضل الفرق في العالم، ففي مسابقة دولية أقيمت مؤخرًا في إسبانيا، فاز الإسرائيليون بالمراكز الثلاثة الأولى، لكن واحدًا فقط سيفوز ليشارك في الألعاب الأولمبية القادمة في باريس عام 2024.

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