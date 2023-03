لأول في تاريخ كرة القدم المغربية: امرأة تتولى تدريب فريق رجالي

تعاقد لاتحاد الرياضي الفقيه بنصالح لكرة القدم، مع المدربية المغربية حسناء الدومي (29 عاما) في سابقة في تاريخ كرة القدم المغربية، لتصبح أول امرأة تتولى تدريب فريق مكون من الرجال، وكما كانت الدومي مُدربة سابقة لمنتخب عصبة تادلة لكرة القدم النسوية، ومدربة مساعدة لفريق أولمبيك الفقيه بن صالح الممارس في القسم الممتاز للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة لكرة القدم؛ ويعود شغفها بالرياضة منذ ولوجها الحياة المدرسية.

وقالت حسناء الدومب:"شعور جميل أن أكون أول مدربة تشرف على فريق كرة قدم للذكور في بلدي؛ فهذا يعني أني دخلت التاريخ، وأن الأضواء مهما اختلفت مصادرها ستكون متجهة نحوي وسأكون متابعة من طرف الجميع، ما يعني أن الأمر فيه تحد كبير ومسؤولية عظمى”.