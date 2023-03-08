لأول في تاريخ كرة القدم المغربية: امرأة تتولى تدريب فريق رجالي

من الإنجازات التي حققتها حسناء الدومي مع فريق أطلس 05 للكرة النسوية، ضمانه البقاء في البطولة الوطنية القسم الاحترافي الأول لمدة 15 عام تقريبا،

تعاقد لاتحاد الرياضي الفقيه بنصالح لكرة القدم، مع المدربية المغربية حسناء الدومي (29 عاما) في سابقة في تاريخ كرة القدم المغربية، لتصبح أول امرأة تتولى تدريب فريق مكون من الرجال، وكما كانت الدومي مُدربة سابقة لمنتخب عصبة تادلة لكرة القدم النسوية، ومدربة مساعدة لفريق أولمبيك الفقيه بن صالح الممارس في القسم الممتاز للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة لكرة القدم؛ ويعود شغفها بالرياضة منذ ولوجها الحياة المدرسية.

وقالت حسناء الدومب:"شعور جميل أن أكون أول مدربة تشرف على فريق كرة قدم للذكور في بلدي؛ فهذا يعني أني دخلت التاريخ، وأن الأضواء مهما اختلفت مصادرها ستكون متجهة نحوي وسأكون متابعة من طرف الجميع، ما يعني أن الأمر فيه تحد كبير ومسؤولية عظمى”.

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وبحسب موقع هسبريس" الإخباري المغربي، تنحدر حسناء الدومي من جماعة أهل المربع ضاحية الفقيه بن صالح (حوالي 11 كيلومترا)، وكانت لاعبة سابقة لفريق “أطلس 05” لكرة القدم النسوية بالفقيه بن صالح، ومن الإنجازات التي حققتها حسناء مع فريق أطلس 05 للكرة النسوية، ضمانه البقاء في البطولة الوطنية القسم الاحترافي الأول لمدة 15 عام تقريبا، ووصل عام 2014 إلى نصف نهائي بطولة كأس العرش، وفي عام 2018 صعد إلى نهايتها، ما يعتبر حسبها من الإنجازات غير المسبوقة للفريق.

وبعد اعتزالها عام 2014، بدأت الدومي أول دورة تكوينية لها في معهد مولاي رشيد، وحصلت على دبلوم D للتدريب في كرة القدم؛ كما وضعت عام 2018 ملفها لدى عصبة تادلة لكرة القدم، وتمكنت حينئذ من نيل دبلومC.CAF مع مجموعة من المدربين، من ضمنهم زميلها محسن الكوايري، مدرب فريق أولمبيك الفقيه بن صالح؛ وكانت بذلك أول مدربة في جهة بني ملال خنيفرة تحقق هذا الإنجاز وتتلقى التحفيز من أطر العصبة لمواصلة المشوار بكل عزم.

وبمسقط رأسها في الجماعة القروية أهل المربع، أسست حسناء الدومي عام 2017 أول ناد نسوي كروي في منطقة قروية، تحت اسم الجمعية الرياضية أهل المربع لكرة القدم، في وقت كانت تدرب فريق صقور تامدة بزو النسوي. وحقق النادي الصعود للقسم الوطني الثاني احترافي، واستفاد من حافلة للنقل الرياضي قدمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واعترافا بمجهوداتها تلقت المدربة عام 2022 دعوة من الجامعة الوطنية لكرة القدم لاجتياز دبلوم D.CAF بعدما تم انتقاؤها في عصبة جهة بني ملال خنيفرة، ونالت تدريبا على مستوى عال وفق شهادتها؛ كما استفادت من تكوين مع المدراء التقنيين في دورة نظمتها “فيفا”، وشاركت في دورة تكوينية أشرف عليها الاتحاد الإفريقي.

ونالت المدربة ذاتها ثقة الفريق الاتحاد الرياضي بعد مسارها الكروي المشرّف مع “أطلس 05” خلال الفترة الممتدة ما بين 2005-2012، حيث تمكن الفريق من بسط سيطرته على كرة القدم النسوية المغربية، وزاد صيته في مباريات دولية مع فرق عريقة في كرة القدم.

أعربت المدربة حسناء الدومي، ( أستاذة للتربية البدنية) وحاصلة على دبلوم التدريب D لكرة القدم ودبلوم C.CAF الذي تسلمته من يد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، الذي تأثرت به في التدريب الكروي، عن أملها أن تقود الاتحاد الرياضي إلى برّ الأمان، بدعم من كل من له مسؤولية تجاه هذا الفريق العريق، من سلطات ومجالس منتخبة، وسكان بني عمير وعشاق كرة القدم، وقالت الدومي: "بحكم اختصاصي سوف أقدم للفريق كل ما يمكنني بتنسيق مع زملائي من أجل احتلال مراتب متقدمة. واعتزالي ممارسة كرة القدم لم يبعدني عن الميدان، بقدر ما حفزني على خوض غمار التدريب وزاد من قوة علاقتي بكرة القدم”.

كما أشارت حسناء إلى أنها اشتغلت مع الذكور من فئة 2005/2006 بجماعة أبزو بإقليم أزيلال، وعملت كمؤطرة للفئات الصغرى بمدرسة أولمبيك الفقيه بن صالح، قبل أن يقرر المكتب المسير تأسيس فريق للمشاركة في عصبة بني ملال خنيفرة، تمكن من الصعود لموسمين متتالين في القسم الممتاز، ما حفزه على أن المراهنة على الصعود إلى القسم الثاني هواة.

ومن جهته قال مدرب فريق أولمبيك الفقيه بن صالح محسن الكوايري: “اشتغلتُ حسناء معي كمدربة للفريق، وتبين أن لها من القدرات ما يؤهلها لأن تقود هذه السفينة عن جدارة واستحقاق”، مؤكدا أنها ستنجح على المستوى التقني في إخراج الفريق مما يعيشه الآن، فيما يبقى الجانب المادي أكبر عائق يحول دون تحقيق هذا الرهان، ما يتطلب تضافر الجهود لتوفير الشروط اللازمة لإعادة الفريق الى مكانته.