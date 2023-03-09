المغرب: دار نشر تُصدر كتابا يحمل عنوان "ملحمة أسود الأطلس" يوثق لانجازات المنتخب المغربي في مونديال 2022

لتخليد الانجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، خاصة أن المنتخب المغربي يُعتبر هو أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال

وثقت دار النشر "بروميير لين إيديسيون" بالعاصمة المغربية الرباط، في كتاب بعنوان "Epopée des Lions de l’Atlas" أي "ملحمة أسود الأطلس"، ويتكون من 220 صفحة متضمنا العديد من الصور التي توثق لإنجازات لاعبي المنتخب المغربي، وجميع المراحل التي مهّدت لهذا الانجاز التاريخي وصولا إلى التداعيات الإيجابية لهذا الإنجاز في إشهار المغرب وصورته على المستوى الدولي، وهي أغلبها صور كانت قد التقطتها وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتهدف دار النشر ""Première ligne Edition" من خلال هذا الاصدار، لتخليد الانجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، خاصة أن المنتخب المغربي يُعتبر هو أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال في تاريخ هذه المنافسة الكروية.

وتضمن الكتاب أربعة محاور أساسية، الأول يحمل عنوان "ملحمة فريق شجاع"، ويركز على المسار الاستثنائي للمنتخب المغربي، انطلاقا من المباريات الودية التي سبقت المونديال وصولا إلى نصف نهائي كأس العالم، ويركز المحور الثاني الذي يحمل عنوان "قيم استثنائية"، على القيم التي أبرزها المنتخب المغربي خلال مشاركته في مونديال قطر، وهي القيم المستمدة من الدين الإسلامي والثقافة والتقاليد المغربية، مثل احتفال اللاعبين مع أمهاتهم وتقبيلهم أمام عدسات الكاميرا.

أما بخصوص المحور الثالث المعنون بـ"حماسة الشعب" فيسلط الضوء على الحضور الجماهيري المغربي الكبير لمتابعة مباريات المنتخب في مونديال قطر، إضافة إلى المد البشري الكبير للمواطنين المغاربة الذين خرجوا بعد كل مباراة للاحتفال في الشوارع.

وفي المحور الرابع الذي يحمل عنوان "المغرب المُحتفل به عالميا"، فيوثق للانبهار العالمي بما حققه المنتخب المغربي في قطر، حيث خرج العديد من المشاهير لتهنئة المغرب بما حققه المنتخب، مثل إيلون ماسك والعديد من رؤساء الدول.