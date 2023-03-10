ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 إلى باريس، بعد مسيرة طويلة في كتالونيا استمرت لأكثر من 20 عاما.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل خطة برشلونة لاستعادة أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي. ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 إلى باريس، بعد مسيرة طويلة في كتالونيا استمرت لأكثر من 20 عاما.

وذكرت قناة "كواترو" الإسبانية، أن خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ في ثمن النهائي، فتح بابا صغيرا أمام برشلونة من أجل إعادة "ليو". وأضافت: "البارسا وجد صيغة لينفذ من خلالها خطة عودة النجم الأرجنتيني، إذا أراد ليونيل اتخاذ هذه الخطوة".

وزادت: "عقد ليو مع باريس ينتهي هذا الموسم، لم يجدد حتى الآن، ومع الخروج من دوري الأبطال قد يرحل في القريب العاجل".

وتابعت: "ميسي يمكن أن يعود إلى برشلونة إذا قبل راتبا قدره 200 ألف يورو سنويا، وهو ما حصل عليه داني ألفيس في الأشهر الستة التي قضاها مع الفريق الكتالوني".

وواصلت: "ومن أجل تعويض ميسي عن الراتب الضعيف، سيقيم البارسا مباراة ودية تكريمية للأسطورة الأرجنتيني، يرجح أن تجمع نحو 100 مليون يورو، ستذهب بالكامل إليه (ليو)".

وختمت: "رغم رغبة عائلة ميسي في العودة لبرشلونة، إلا أن ليو متحفظ بشأن خوض مغامرة ثانية مع البلوجرانا، ويروق له الانتقال لفريق إنتر ميامي الأمريكي".