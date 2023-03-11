إسبانيا تفاوض المغرب من أجل انضمامه إلى الملف الإسباني والبرتغالي لتنظيم مونديال 2030

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره الاتحاد البرتغالي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انضمام أوكرانيا إلى عرض الدولتين لاحتضان مونديال 2030.

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم يدرسان ضم المغرب لملف تنظيم كأس العالم 2030، بعدما كان من المقرر أن يشمل أوكرانيا.

وقال المصدر نفسه، إن "إسبانيا والبرتغال ستتفاوضان على انضمام المغرب بشكل شامل للملف المشترك في الأيام والأسابيع المقبلة"، وأضاف "لكن يبدو أن الاتفاق النهائي سيكون مرتبطا بانسحاب أوكرانيا من العرض المشترك".

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره الاتحاد البرتغالي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انضمام أوكرانيا إلى عرض الدولتين لاحتضان مونديال 2030.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن "مشاركة أوكرانيا كدولة مضيفة مستبعد، بسبب قضية الفساد المزعومة التي تورط فيها رئيس الاتحاد الأوكراني أندري بافيلكو، بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال".

وتابعت: "لهذا السبب، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حريص على إبعاد نفسه عن الفضيحة وقرر ترك أوكرانيا على الهامش حتى يتم حل القضية ويتضح كل شيء".

وكانت إسبانيا والبرتغال استبعدتا، في البداية، المغرب من الملف المشترك، لأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم اعترضا على ترشيحات دول من اتحادات قارية مختلفة، لكن يبدو أن الأمر سيختلف الآن، في الوقت الذي تخطط فيه دول أخرى مثل السعودية ومصر واليونان لتقديم عرض مشترك.

وكانت آخر مرة استضافت فيها إسبانيا نهائيات كأس العالم عام 1982، بينما لم تستضيف الجارتان البرتغال والمغرب هذا الحدث الدولي.