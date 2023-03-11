ليفربول يخسر أمام بورنموث وصلاح يضيع ضربة جزاء

ليفربول يسقط أمام بورنموث بالدورى الإنجليزى

خسر فريق ليفربول أمام نظيره بورنموث بهدف نظيف، فى المواجهة التى جمعت بينهما اليوم السبت، فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، وذلك ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدورى الإنجليزى. سجل هدف المباراة الوحيد فيليب بيلينج فى الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثانى، يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ليفربول وينفذها محمد صلاح ولكن يهدرها اللاعب خارج المرمى فى الدقيقة 68 من عمر اللقاء. وبهذا الفوز يرفع بورنموث رصيده إلى النقطة 24، فيما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 42.

وبعد أن شارك محمد صلاح أساسيا في مباراة بورنموث، وصل النجم المصري للمواجهة رقم 200 كأساسي في الدوري الإنكليزي الممتاز، بواقع 194 مباراة بقميص ليفربول، بالإضافة إلى 6 مواجهات مع تشلسي، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، التي أكدت أيضا أن صلاح بات عاشر لاعب أفريقي يحقق هذا الإنجاز في البريميرليغ.

في الحوار الذي جمع صلاح بأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، ونشرت بعض تفاصيله الجمعة، تطرّق الأول لركلات الجزاء، وكيف كانت سببًا في معاناة فرناندو توريس خلال مسيرته، حيث قال صلاح: "أنا دائما أكره ركلات الجزاء. لا أحب هذا الشعور". وسأله جيرارد: "إذا كان ميلنر موجودًا في أرض الملعب، هل ستكون أيضا المسدد لركلة الجزاء؟". ليجيب صلاح: "نعم تحدثنا معا وأخبرني أن بإمكاني التسديد".