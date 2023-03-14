العاهل المغربي يعلن ترشح بلاده بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم "مونديال 2030"

قال الملك، في الرسالة “أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030"

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بكيغالي، عن ترشح بلاده بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

جاء ذلك في رسالة من الملك محمد السادس، تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، شكيب بنموسى، خلال حفل تكريمه بجائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ"التميز الرياضي" لسنة 2022، في العاصمة الرواندية كيغالي، وأكد فيها أن "المغرب قدم رسميا ترشحه لاستضافة البطولة رفقة إسبانيا والبرتغال".

وقال الملك، في الرسالة “أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030"، وأضاف أن "هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".

وأضاف العاهل المغربي، أن "هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أفادت أن "الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم يدرسان ضم المغرب لملف تنظيم كأس العالم 2030، بعدما كان من المقرر أن يشمل أوكرانيا".