البرتغال وإسبانيا ترحبان بانضمام المغرب لملف مونديال 2030 المشترك "ثلاث دول تتقاسم العديد من المصالح"

سيحمل عنوانَ الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي

عتبر رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوسطا،اليوم الأأربعاء، أن ملف الترشح لاحتضان كأس العالم 2030 المُشترك بين بلده وبين إسبانيا والمغرب، يحمل رسالة مفادها أن "أوروبا وإفريقيا قارتان متجاورتان متضامنتان وغير متحاربتين"، من جانبه قال نظيره الإسباني بيدرو سانشيز،"هذا الترشح يعزز أيضا العلاقات بين أوروبا وإفريقيا وبين ثلاث دول تتقاسم العديد من المصالح".

وأكد كوسطا خلال لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، بجزيرة لانثاروتي.إن هذا الترشيح رسالة مهمة للعالم، وخاصة إلى أوروبا وإفريقيا، مفادها "أننا قارتان متجاورتان تريدان العمل معا، ولسنا قارتين بعيدتين أو نريد محاربة بعضنا البعض"، مضيفا "نريد الاحتفال بكرة القدم معا، وبكل القيم المرتبطة بها من منافسة شريفة وصحية وعادلة ومنظمة، إنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم ترشيح مشترك بين ضفتي المتوسط". ورحب أنطونيو كوسطا الذي كان مشاركا في القمة الثنائية الإيبيرية بأرخبيل الكناري، بالملف الثلاثي، منوها بالزخم الذي أعطته خطوة انضمام المغرب لهذا الملف، لكنه ركز أيضا على الجوانب الإنسانية لهذه الخطوة من خلال توحيد شمال وجنوب المتوسط، موردا، وفق ما نقلته صحيفة "آ بولا" البرتغالية "إن هذا الترشح سيُساعد بالتأكيد على توحيد ما لا ينبغي أن يُفرقنا".

ومن جهته قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء ، إن الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030، وتابع"هذا القرار هو رسالة جيدة وإيجابية للغاية تعمل على تحسين الظروف بالنسبة لنا للمضي قدما في هذا الترشيح".وأضاف "يجب أن نكون سعداء بهذا القرار، لأنه يضع هذا العرض في وضع أفضل للظفر بهذا السباق".وسجل أن هذا الترشح يعزز أيضا العلاقات بين أوروبا وإفريقيا وبين ثلاث دول تتقاسم العديد من المصالح.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن، أمس الثلاثاء، من العاصمة كيغالي، في رسالة تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، شكيب بنموسى، خلال حفل تكريمه بجائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ"التميز الرياضي" لعام 2022، أن"المغرب قدم رسميا ترشحه لاستضافة البطولة رفقة إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، أن "هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي".