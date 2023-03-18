ريال مدريد يفكر في التعاقدة مع المهاجم البلجيكي لوكاكو

لوكاكو على طاولة ريال مدريد

يدرس نادي ريال مدريد، التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. ويلعب لوكاكو مع إنتر ميلان، معارا من تشيلسي حتى الصيف المقبل، دون أحقية الشراء.

وحسب صحيفة “ذا صن”، فإن ريال مدريد يدرس ضم لوكاكو في الصيف المقبل، لدعم كريم بنزيما في الخط الأمامي. وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، من أكبر المعجبين بقدرات لوكاكو، ويرى أنه مهاجم مدمر عندما لا يتراجع مستواه بسبب الإصابات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «إل موندو» الإسبانية، فإن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات روميلو لوكاكو، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق في الصيف المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن أنشيلوتي يريد ضم لوكاكو والدفع به للعب بجوار كريم بنزيما، من أجل تنشيط المركز الهجومي، في ظل تراجع مستوى النجم الفرنسي في الآونة الأخيرة.

يذكر أن لوكاكو قد عاد إلى صفوف إنتر ميلان على سبيل الإعارة بعد موسم واحد فقط مع تشيلسي، بعدما عاد الموسم الماضي، في صفقة قياسية .ولكم لم يعد لوكاكو لمستواه بعد، حيث تعرض للعديد من الإصابات، حيث شارك في 18 لقاء فقط بالموسم الجاري وسجل 5 أهداف.