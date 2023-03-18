ليبيون يحيون رياضة الملاكمة المحظورة في حقبة القذافي

الهدف: اختيار لاعبي المنتخب الوطني الذي سيشارك بشكل خاص في التصفيات الإفريقية للألعاب الأولمبية في باريس عام 2024

صورة قديمة بالأبيض والأسود، يقف ملاكم في سروال قصير وقميص: هذا الفتى "الطموح" هو عمر زليتني، قبل حظر الديكتاتور العقيد معمر القذافي نهاية السبعينيات الرياضة التي يمارسها وتسري بعروقه في ليبيا.

في طرابلس، يريد الرجل البالغ من العمر 63 عاماً أن يُظهر لوكالة فرانس برس هذه اللقطة التي يحتفظ بها بفخر وحنين في خلفية هاتفه. عام 1979، كان عمره 19 عاماً فقط عندما حظر القذافي الملاكمة والمصارعة وجميع الرياضات القتالية.

"كنا مجموعة كاملة، كان علينا اللعب في إيطاليا. ثم فجأة، حظروا الملاكمة. لماذا؟". يتساءل الرياضي عمر محبطاً. يضيف الرجل الستيني "كان هناك صداقات، حبّ، كانت الملاكمة تمثّل كلّ شيء".

رسمياً، اعتُبرت هذه الرياضة في غاية العنف في عهد القذافي، النظام المتهم خلال حكمه الذي امتد 42 عاماً بارتكاب أبشع الفظائع: الإرهاب والتعذيب ومذابح المدنيين والاغتيالات المستهدفة.

بالنسبة لليبيين، فإن "الديكتاتور معمر" المهووس بحب شخصيته، رأى في الرياضات الفردية بعين سيئة، لأنه من المحتمل أن تنجب "الأبطال" الذين يسرقون الأضواء منه.

عد ثورة 2011 التي تسبّبت في سقوط القذافي ووفاته لاحقاً، التقى عمر زليتني بأصدقائه القدامى. معاً قاموا بإحياء الملاكمة "بجهود شخصية" وأعادوا تأسيس الاتحاد الوطني للملاكمة. ومنذ ذلك الحين، تألق الملاكمون الليبيون في مختلف المسابقات، على غرار مالك زناد، الأيقونة المحلية، الذي غادر إلى المملكة المتحدة وصار مشهوراً جداً في أوروبا والعالم أجمع.

وسط أرض قاحلة في طرابلس، تحت سقف حظيرة من الصفيح، يتنافس الشباب في حلبة قديمة يملؤها التراب بوضوح. الهدف: اختيار لاعبي المنتخب الوطني الذي سيشارك بشكل خاص في التصفيات الإفريقية للألعاب الأولمبية في باريس عام 2024