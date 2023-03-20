مظاهرة في أندونيسيا ضد مشاركة إسرائيل في بطولة "موندياليتو" التي ستجري بالبلاد

البطولة ستجري بعد شهرين وجهات في أندونيسيا تعارض المشاركة الإسرائيلية في البطولة

نظم العشرات من الأندونيسيين اليوم مسيرة احتجاجية ضد مشاركة المنتخب الإسرائيلي حتى جيل 20 عاما في بطولة العالم للأندية "موندياليتو" التي تجري في 11 حزيران/يونيو القادم.

وتعتبر أندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم، ورغم عدم وجود علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل تعهدت السلطات هناك بعدم منع المشاركة الإسرائيلية في البطولة.

وقام أكثر من 100 شخص بإغلاق طريق مركزي في جاكرتا، ورفعوا الأعلام البيضاء التي كتبت عليها الشهادة وهتفوا :"الله أكبر" و"إسرائيل، أخرجي من بطولة العالم حتى جيل 20 عاما"، وتم إغلاق الطريق المؤدية الى القصر الملكي أمام المتظاهرين، ومنذ أن علم عن المشاركة الإسرائيلية تحاول جهات في البلاد منع إسرائيل من المشاركة، لكن السلطات أصرت على موقفها حتى الآن بالسماح لإسرائيل بالمشاركة.

منظمات إسلامية عديدة انضمت إلى الاحتجاج ضد مشاركة المنتخب الإسرائيلي في "موندياليتو" (كأس العالم للأندية)، بما يشمل المنظمة الثانية بحجمها بالبلاد وهي"الجمعية المحمدية" والتي تضم أكثر من 60 مليون عضو.

ويشارك في البطولة أكثر من 24 منتخب من أنحاء العالم، بالنسبة لإسرائيلي هذه هي المشاركة الأولى في البطولة العريقة، وتأهلت إسرائيل إلى موندياليتو بعد أن احتلت المركز الثاني في بطولة أوروبا ، وخسرت أمام إنجلترا فقط في المباراة النهائية.