المتسابق الإسرائيلي روي نيساني يشارك في الجائزة الكبرى لـ"الفورمولا 2" بالسعودية

شارك المتسابق الإسرائيلي روي نيساني (28 عاما) في سباق الجائزة الكبرى للملكة العربية السعودية الذي أقيم في حلبة كورنيش مدينة جدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث احتل المركز العاشر في سباق الفورمولا 2، ليكون أول رياضي إسرائيلي ينافس في السعودية، وهذا الإنجاز مهم حيث لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية.

