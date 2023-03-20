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المتسابق الإسرائيلي روي نيساني يشارك في الجائزة الكبرى لـ"الفورمولا 2" بالسعودية

i24NEWS

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جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة.
Giuseppe CACACE / AFPجائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة.

حصل المتسابق الإسرائيلي روي نيساني المركز العاشر في سباق الفورمولا 2، ليكون أول رياضي إسرائيلي ينافس في السعودية

شارك المتسابق الإسرائيلي روي نيساني (28 عاما) في سباق الجائزة الكبرى للملكة العربية السعودية الذي أقيم في حلبة كورنيش مدينة جدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث احتل المركز العاشر في سباق الفورمولا 2، ليكون أول رياضي إسرائيلي ينافس في السعودية، وهذا الإنجاز مهم حيث لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والسعودية.

https://twitter.com/i/web/status/1467217079275294720

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ويعتبر روي نيساني ابن سائق السباقات السابق شانوش نساني، الذي ولد في تل أبيب ونشأ في فرنسا، سائق اختبار فورمولا 1 مع ويليامز، حيث في عام 2020 أصبح أول إسرائيلي يوقع مع فورمولا 1.

https://twitter.com/i/web/status/1467310657821413381

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وكانت السعودية قد فتحت في أغسطس / آب المنصرم، مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية فيما اعتُبر علامة على التطبيع بين الدولتين،

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