تقارير: "ليونيل ميسي لن يجدد عقده مع باريس وقرر الإنضمام إلى نادي الهلال السعودي"

بدورها فجرت صحيفة "الميدان" السعودية مفاجأة، اليوم الثلاثاء، بعدما أكدت أن "ميسي قرر بالفعل تمثل نادي الهلال في الموسم المقبل".

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة بشأن الوجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، حيث تسيطر حالة من الغموض على موقفه في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن "ميسي لن يجدد عقده مع باريس وسيرحل عقب نهاية الموسم الجاري"، مؤكدة على أن "النجم الأرجنتيني بات قريباً من الانتقال إلى الدوري السعودي".

وأضافت الصحيفة، أن "قرار ميسي بالانتقال للدوري السعودي تم حسمه من قبل اللاعب بعد صافرات الاستهجان التي طالته من جانب جماهير باريس سان جيرمان، خلال مواجهة رين الأخيرة بالدوري الفرنسي"، موضحة أن ميسي "كان بين خيار الانتقال لواحد من ناديي الهلال أو الاتحاد، قبل أن ينجح الأول في حسم الصفقة لمدة 3 سنوات".

وكانت صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير باريس سان جيرمان ضد ميسي، جاءت بسبب تراجع النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا مبكراً، بخلاف مماطلته في تجديد عقده مع العملاق الفرنسي.

بدورها فجرت صحيفة "الميدان" السعودية مفاجأة، اليوم الثلاثاء، بعدما أكدت أن "ميسي قرر بالفعل تمثل نادي الهلال في الموسم المقبل".

وسيوقع ميسي على عقد جديد مع الهلال السعودي، يمتد لـ3 مواسم مقبلة، وينتهي في 2026، قبل انطلاق منافسات كأس العالم في أمريكا وكندا المكسيك.

وجاءت تلك الأنباء بعد نحو أسبوع من ظهور والده، خورخي ميسي، في الأراضي السعودية، حيث قالت بعض التقارير إنه جاء لسماع العروض من الأندية الراغبة في ضم نجله.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، أن عدم اتفاق ميسي حتى الآن على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، يدعم سيناريو رحيله عن حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

وتشير التقارير إلى أن "ميسي سيحصل على راتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، وهو نفس ما يتقاضاه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي".

وكان ميسي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعقد يمتد لموسمين، وينتهي بنهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد 17 عاما قضاها في صفوف برشلونة الإسباني مع الفريق الأول.